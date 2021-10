Marvel evreninin en ünlü kötülerinden Thanos evrendeki canlıların yarısını yok ettiğinde size ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte tam olarak bunu öğrenmenizi sağlayan bir web sitesi bulunuyor. Hayatta kalıp kalmamanız ise tamamen şansınıza kalmış.

Sinemanın yakın tarihinde Marvel’ın Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmleri kadar sansasyon yaratan bir film bulmak güç. Avengers serisinin on yıldan fazla süredir devam eden hikayelerinin zirve noktası olan Infinity War ve Endgame, popüler kültürün ayrılmaz parçalarından biri haline gelen Thanos’un parmak şıklatmasını da seyircilerle tanıştırdı.

Kendi gezegeni yaşanmaz hale gelen Thanos, evrende yaşayan canlıların yarısını yok etmeyi kendine görev edinmişti ve bu amaca ulaşmak için her şeyi yapmaya niyetliydi. Evrendeki kaynakların sınırlı olduğunu düşünen Thanos, canlıların sayısını yarıya indirdiğinde bir “denge” ve “düzen” getireceğini, böylece bir nevi kahraman olacağını düşünüyordu.

Thanos evrenin yarısını yok ettiğinde size ne oldu? İşte bunu öğrenmenizi sağlayan internet sitesi:

Thanos, sonsuzluk taşlarının hepsini topladığında ve parmaklarını şıklattığında evrendeki canlıların yarısı adeta toz bulutuna dönüşmüş ve rüzgara karışıp yok olmuştu. Peki bu olduğunda size ne olduğunu öğrenebileceğiniz bir web sitesi olduğunu biliyor muydunuz?

Did Thanos Kill You? adlı web sitesinde karşımıza çıkan iki cümle var:

“Thanos seni bağışladı.”

Eğer şanslıysanız ve evrenin geriye kalan kısmının bir parçasıysanız “You were spared by Thanos.”, yani “Thanos seni bağışladı.” yazısı karşımıza çıkıyor.

“Evrenin iyiliği için Thanos tarafından katledildin.”

Durduk yere kendinizi ‘iyi hissetmiyorsanız’ ve evrenin şanssız yarısındaysanız “You were slain by Thanos, for the good of the universe.”, yani “Evrenin iyiliği için Thanos tarafından katledildin.” yazısıyla karşılaşıyoruz.