Uzun yıllardır hem sinema perdesinde hem de televizyonda keyifle izlediğimiz başarılı oyuncu Ezgi Mola’yı son olarak Netflix’te yayınlanan Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri dizisinde gördük. Ezgi Mola’yı sevenler için oyuncunun rol aldığı en iyi film ve dizilerden bazılarını listeleyerek kısaca hikayelerinden bahsettik.

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu Ezgi Mola, genç yaşına rağmen televizyon ve sinema dünyasında uzun zamandır izleyiciyle buluşuyor. Rol aldığı diziler televizyonda yayınlandığı sırada herkesi ekran başına kilitledi, rol aldığı sinema filmleri ise izleyici tarafından büyük beğeni topladı. Kendisini son olarak Netflix platformunda yayınlanan Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri dizisinde Alev karakteri olarak izledik.

Ezgi Mola’nın rol aldığı tüm dizilerden, filmlerden ve tiyatro oyunlarından söz etmek imkansız çünkü kendisi uzun yıllardır bir oyuncu olarak sayısız yapımda büyük küçük demeden önemli roller alıyor. Ancak elbette bazı yapımları şüphesiz çok daha ilgi çeken ve başarılı işler. Başrolünde olduğu ve izleyiciye benzersiz bir performans sunduğu yapımların sayısı da az değil. Ezgi Mola’yı sevenler için oyuncunun rol aldığı en iyi film ve dizilerden bazılarını listeleyerek kısaca hikayelerinden bahsettik.

Ezgi Mola’nın rol aldığı en iyi film ve dizilerden bazıları:

Hüzünlü bir aile hikayesi: Canım Ailem

Yıl: 2008 - 2010

Tür: Aile

Oyuncular: Ozan Güven, Uğur Yücel, İlker Aksum

Hayatı pek umursamayan ve ömrünü gemilerde geçiren Samim, lüks bir Cruise gemisinde çalışırken ansızın bir haber alır; kız kardeşi ve eniştesi ölmüştür, artık yeğenlerine o bakmak zorundadır. Apar topar İstanbul’daki eski mahallesine döner. Zamanında nişan attığı eski aşkı da o mahallede oturmaktadır. Gemiden arkadaşı olan Ali’nin de bir aşk meselesi uğruna yanına gelmesi ile birlikte Samim’in hayatı, bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değişmeye başlar.

Bir garip aile hikayesi: Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

Yıl: 2011

Tür: Dram, Komedi

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola

Yönetmen: Onur Ünlü

Sıra dışı filmlerin yönetmeni Onur Ünlü imzalı Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filminde, tanınmış bir hukuk profesörü olan Celal Tan’ın hayatına konuk oluyoruz. Eşi öldükten sonra kendinden oldukça küçük yaştaki genç bir öğrencisi ile evlenen Celal Tan’ın çok da ilginç bir hayatı yoktur. Ta ki 65. yaş gününü kutlamak için ailesi ona sürpriz bir parti yapana kadar. Bu sürpriz doğum günü partisinden sonra hem Celal Tan’ın hem de ailesinin hayatı oldukça absürd bir yönde değişecektir.

İzlemeye doyamadık: Arkadaşım Hoş Geldin

Yıl: 2013 - 2015

Tür: Komedi

Oyuncular: Tolga Çevik, Ezgi Mola, Özer Atik

Tolga Çevik’in uzun yıllar pek çok farklı kanalda seyirci karşısına çıktığı Arkadaşım Hoş Geldin şovu, zaman zaman konuk oyuncularla ve bazen de seyircinin sahneye gelmesi ile ilerleyen bir sahne gösterisidir. Gösterinin 2013 - 2015 yılları arasında yayınlanan bölümlerinde Tolga Çevik ile Ezgi Mola partner olarak ekran karşısına çıkmış ve görmediğimiz yönetmenin sesi ile seyirciyi kahkahalara boğan skeçler canlandırmışlardır.

En başarılı romantik komedilerden: Celal ile Ceren

Yıl: 2013

Tür: Komedi

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Gökcen Gökçebağ

Yönetmen: Togan Gökbakar

Usta komedyen Şahan Gökbakar’ı Recep İvedik dışında bir karakteri canlandırırken ender olarak gördüğümüz filmlerden bir tanesi olan Celal ile Ceren, ülkemizde yapılmış en başarılı romantik komedi türü filmlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Filmde, çiftimiz evlilik arifesindedir. Celal, Ceren’in tüm karşı çıkmalarına rağmen bekarlığa veda partisi yapar ve ayrılırlar. Sonrasında film boyunca birbirinden komik olaylarla birlikte Celal’in Ceren’e kendisini affettirme hikayesini izleriz.

Tabuları yıkan bir komedi: Kocan Kadar Konuş

Yıl: 2015

Tür: Romantik, Komedi

Oyuncular: Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Şebnem Burcuoğlu imzalı aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Kocan Kadar Konuş filminde, ülkemizin kadınları genç yaşta evlenmek zorunda hissettirdiği gelenekler mizahi bir üslupla eleştiriliyor. Efsun 30 yaşına gelmiş ve ‘evde kalmış’ bir kadındır. Artık hayatında nasıl bir erkek istediğinden emindir ve bu konuda arkadaşlarına büyük laflar etmektedir. Derken karşısına lise aşkı Sinan çıkar. Aşkın kapıyı çalması ile birlikte Efsun’un hayatı bir anda hiç de alışık olmadığı bir yola girer.

Bir senaristin zorlu günleri: Patron Mutlu Son İstiyor

Yıl: 2014

Tür: Romantik, Komedi

Oyuncular: Tolga Çevik, Ezgi Mola, Murat Başoğlu

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Sinan bir senaristtir. Yapımcısı onu zorla bir romantik komedi yazması için Kapadokya’da bulunan butik bir otele gönderir. Sinan’ın kafası karışıktır çünkü ne yazacağını bilmemektedir. Derken otelin sahibinin kızı Eylül ile karşılaşır. Eylül’e beslediği duygular üzerinden bir senaryo oluşturmaya başlar ama Eylül nişanlıdır. Hem de Sinan’ın zamanında sevgilisini elinden çaldığı ünlü bir oyuncu ile. Tüm bu ilginç karakterlerin bir araya geldiği Patron Mutlu Son İstiyor filmi, dozunda bir mizahla seyirciye sevimli bir hikaye sunuyor.

Aileler işin içine giriyor: Kocan Kadar Konuş: Diriliş

Yıl: 2016

Tür: Komedi

Oyuncular: Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

İlk filmin gişede yakaladığı büyük başarı sonrası çekilen devam filmi Kocan Kadar Konuş: Diriliş’te yine geleneksel kalıplar eleştiriliyor. Bu sefer olaylar biraz daha karışıyor çünkü Efsun, Sinan’a evlenme teklif ediyor ve evlilik hazırlıkları başlıyor. İlk filmde daha çok bireysel kadın erkek ilişkilerine odaklanan hikaye, ikinci filmde ailelerin de araya girmesi ile iyice karışıyor ve karşımıza benzerini az gördüğümüz bir hiciv komedisi çıkıyor.

Dedektif ev kadını: Maide’nin Altın Günü

Yıl: 2017

Tür: Komedi

Oyuncular: Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Sinemada nedense sürekli garip tipler izlemek zorunda kaldığımız bir dönemin ürünü olan Maide’nin Altın Günü filminde, başrolümüz mahallenin sevilen ev kadını Maide hanımdır. Maide, mahallede sözü geçen ve biraz da korkulan biridir. Düzenli olarak yapılan gün toplantılarında bir gün aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Şüpheli ise güne katılan komşularıdır. Genç yeğeni ile birlikte bu sefer kollarını yemek yapmak için değil hırsızı bulmak için sıvar.

Sevilen hırsızlar: Organize İşler Sazan Sarmalı

Yıl: 2019

Tür: Komedi, Aksiyon

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Türk sinemasının en beğenilen aksiyon komedi filmlerinden biri olan Organize İşler’in devam filmi Organize İşler Sazan Sarmalı’nı vizyona girdiği gün aynı zamanda Netflix’te de yayınlanması ile hatırlıyoruz. Tıpkı ilk filmde olduğu gibi bu hikayede de ana karakterimiz sevimli anti kahraman Asım Noyan ve çetesi. Profesyonel hırsızlık işi ile meşgul olan karakterlerimiz bu sefer kendilerini sazan sarmalı olarak adlandırılan bir dolandırıcılık işinin içinde bulurlar. Sonrasında yaşananlar hem duygusal hem de epey komik olaylardır.

Hepimizi ekran karşısına kilitledi: Masumlar Apartmanı

Yıl: 2020 - 2022

Tür: Psikolojik, Dram

Oyuncular: Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar

Televizyon bitti artık kimse izlemiyor dediğimiz bir dönemde yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi tüm Türkiye’yi ekran karşınıza kilitlemeyi başardı. Türk psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Madalyonun İçi romanındaki Çöp Apartman bölümünden televizyona uyarlanan dizide, obsesif davranışları olan iki kardeşin yer yer oldukça rahatsız edici hikayelerini izliyoruz.

Ve tabii ki: Erşan Kuneri

Yıl: 2022

Tür: Komedi

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu

Yönetmen: Cem Yılmaz

Cem Yılmaz'ın Türk bilim kurgu ve komedi tarihine adını altın harflerle yazdıran filmi G.O.R.A.'da kısa bir sahnede karikatür olarak gördüğümüz Erşan Kuneri karakterinin 1980'li yıllarda yetişkin filmleri yapmayı bırakıp gerçek sinema filmlerine imza atmaya çalışmasının hikayesinin anlatıldığı dizi, Netflix orijinal yapımıdır. 8 bölümden oluşan dizide Erşan Kuneri ve oyuncu arkadaşlarının kendi hayatlarının yanı sıra her bölümde farklı türde kısa bir film izliyoruz.

En son Netflix’te yayınlanan Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Ezgi Mola’nın rol aldığı en iyi dizi ve filmlerden bazıları listeleyerek kısaca yapımların hikayelerinden bahsettik. Ezgi Mola hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.