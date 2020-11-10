13 – 15 Kasım tarihleri arasında İstanbul'daki Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan yarış öncesi F1 otomobilleri İstanbul sokaklarına indi. Tanıtım filmi için sokaklara inen araçlar vatandaşların da ilgisini çekmeyi başardı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1 (F1), uzun yıllar sonra Türkiye'ye ve İstanbul'a geri dönüyor. Organizasyon, daha önce 2005 – 2011 yılları arasında 7 kez İstanbul'daki İstanbul Park'ta koşulmuştu.

Aradan geçen 9 yılın ardından Formula 1, İstanbul'a ve Türkiye'ye geri dönüyor. Formula 1 DHL Turkish Grand Prix olarak geçen yarış 13 – 14 – 15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gerçekleşmesine çok az bir süre kalan organizasyonun İstanbul'daki tanıtım filmi için çekimler yapıldı.

Formula 1 otomobilleri İstanbul sokaklarında

Bu hafta cuma ve pazar günleri arasında koşulacak olan yarış öncesi Formula 1 otomobilleri, yarışın tanıtımı için İstanbul sokaklarına indi. Tanıtım filmlerinin çekimleri Eminönü ve Galata Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Intercity İstanbul Park pistinin uzunluğu, 5 bin 378 km'den oluşuyor. 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olan İstanbul Park'ın pistinde 6 tanesi sağa, 8 tanesi sola olmak üzere toplamda 14 viraj bulunuyor. Ayrıca pistteki yarışlar saat yönünün tersine koşuluyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek bu yarış öncesi çekilen tanıtım filminin ilk ayağı Sarayburnu sahilinde yapıldı. Sarayburnu sahilinden sonra çekimlerin yapıldığı ikinci nokta Galata Köprüsü oldu. İstanbul sokaklarında boy gösteren Formula 1 otomobilleri vatandaşların da ilgisini çekti.

Daha önce 7 kez gerçekleşen İstanbul Grand Prix'sinde 2005 yılında zafere ulaşan pilot Kimi Raikkonen olmuştu. Daha sonra Ferrari pilotu Felipe Massa art arda 3 kez kazanmış sonraki yıllarda ise sırasıyla Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel birinciliğe ulaşmıştı.