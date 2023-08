Dünyanın en ünlü spor gazetecilerinden Fabrizio Romano, canlı yayın platformu Kick ile iş birliği yaptı. Milyonlarca takipçiye sahip olan Romano, bundan sonra Kick üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirecek.

Canlı yayın platformları arasındaki dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Twitch'e rakip bir platform olarak bilinen Kick, son dönemlerin en önemli anlaşmalarından birine imza atmış durumda. Dünyanın dört bir yanında tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ile yapılan anlaşma, Kick'in popülaritesini ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor.

YouTube'da 2 milyon, X'te (Twitter) ise 18 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan Romano, dünyanın en ünlü futbol gazetecilerinden bir tanesi. Öyle ki "Here we go!" ibaresi ile özdeşleşen Fabrizio Romano'nun özellikle de transfer süreçleri için dünyanın en bilgili insanlarından bir tanesi olduğu kabul ediliyor. İşte bu denli ünlü bir isim, bundan sonraki süreçte Kick ile iş ortağı olacak. Platform üzerinden yapılacak canlı yayınlar ile etkinlikler, futbol tutkunlarının Kick'e yönelmesini sağlayacak.

Fabrizio Romano'nun Kick profili aktif edildi!

Yaptığımız kontrollerde, Romano'nun Kick profilinin aktif edildiğini görüyoruz. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere, şu an için herhangi bir canlı yayın veya klip yok. Dünyaca ünlü gazetecinin Kick'teki ilk canlı yayınını ne zaman gerçekleştireceği konusu da merak konusu. Şu an için konuyla ilgili yapılmış en ufak bir açıklama bulunmuyor. Fabrizio Romano'nun Kick profiline ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıya tıklayabilir.

Konuya hakim olmayan okurlarımız için, Kick hakkında da bilgi verelim. Twitch'e rakip olarak kurulan platform, 2022 yılında kullanıma sunuldu. Şu an için çok da popüler olmayan Kick, Fabrizio Romano ile yaptığına benzer iş birlikleri ile ilgi çekmeyi başarıyor. Bu bağlamda; geçtiğimiz aylarda Twitch'in en ünlü isimlerinden xQc ile Amouranth gibi isimler, yıllardır kullandıkları platformları bırakarak Kick'e geldiler. Bu tür iş birlikleri, Twitch'in popülaritesine sekte vururken, Kick'i ön plana çıkaracak gibi görünüyor.