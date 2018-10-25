Facebook - Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Üzerinde Çalışıyor

Henüz ortaya konmuş bir ürün olmasa da Facebook'un artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı artık kesin.

Facebook, son dönemde donanım alanında da atılımlar yapmaya başladı. Belki şirketin ilk planı bu değildi ancak piyasa koşulları nedeniyle zaman çizelgelerini hızlandırmak zorundalar. Artırılmış gerçeklik gözlüğü de bu noktada devreye giriyor. Ficus Kirkpatrick, TechCrunch'ın Los Angeles'de gerçekleştirdiği AR/VR etkinliğine katıldı. Orada kendisine sorulan sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili çalışmaları olup olmadığına dair bir soruya "Evet, tabii ki de üstünde çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi. Bu gözlükleri görmeyi gerçekten çok istediğini belirten Kirkpatrick, üstlerine düşen rolü oynayacaklarına inandığını da belirtti.

"İlk donanım lansmanlarının hemen ardından, Facebook'tan Fiscus Kirkpatrick şirketin AR başlık üzerinde çalıştığını açıkladı."

Daha önce de Oculus projesini sonlandıran ve kendi artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ekiplerini kuran Facebook, pek çok uzman mühendisi işe almıştı. Google ve Apple'ın dominasyonunda olan akıllı telefon pazarına giremeyen firmanın artırılmış gerçeklik gözlüklerinde bu fırsatı kaçırmak istemeyeceği bariz.

Firmanın ürünü, daha önce Portal cihazlarını üreten Building 8 laboratuvarlarında geliştirmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Portal, Facebook'un yakın zamandaki tek ciddi donanım girişimiydi.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü piyasası aslında epey canlı durumda. Microsoft'un HoloLens'i piyasaya ilk giren ve en dominant ürün konumunda. Google Glass gelişme sürecinde, ayrıca Magic Leap ve Thalmic Labs gibi kurumlar da kendi setlerini üretmeye odaklanmış durumdalar. Apple ise AR üstüne çalışan firmaları bünyesine katma yoluna gitti.

Zuckerberg'e göre Facebook gözlüğü için 5-7 yıl arasında zamana ihtiyaç var. Son dönemde yaşanan güvenlik krizleri nedeniyle insanların güvenini kaybeden Facebook'un insanları, ne yaptıklarını takip eden bir kamerayı kafalarına takmaları için ikna etmesi ne kadar kolay olacak, bekleyip göreceğiz.