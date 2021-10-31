Facebook ilk saatini 2022’de piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu ancak çıkış tarihine dair net bir tarih verilmedi. Facebook'un üreteceği tahmin edilen akıllı saatine dair ilk görüntü sızdırıldı. Sızdırılan görüntü, akıllı saatin tasarımı hakkında birçok ipucu veriyor.

Facebook tarafından 2022'de piyasaya çıkarılacağı düşünülen, ancak henüz onaylanmayan akıllı saatinin ilk görüntüsü sızdırıldı. Şirketin akıllı saat tasarımına ait olduğu düşünülen fotoğrafta, bu saatin işlevlerine dair bazı ipuçları var. Görüntüdeki cihaz belki hiçbir zaman piyasaya sürülmeyecek ancak şirketin proje çalışmalarının ilk kanıtı oldu.

Akıllı saatin görüntüsü, Facebook’un Ray-Ban ile iş birliğiyle üretilen yeni akıllı gözlükleri kontrol etmek kullanılan bir uygulamada (View), yazılımcı Steve Moser tarafından bulundu. Fotoğrafın yayılması üzerine bir Facebook sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

Facebook'un akıllı saatine ilk bakış:

Yakında çıkması beklenen saate dair ilk raporlar bu yılın ortalarında, Haziran ayında çıkmıştı. Rapore göre arkada iki kamera olması önerildi. Ancak bu kameraları kullanmak için saatin kordonunun açılması gerekiyordu. Bloomberg haber ajansından yayınlanan fotoğrafa göre, saatin ekranının altında bir kamera bulunuyor. Küçük bir çentik içine yerleştirilmiş bu kamera ile tıpkı akıllı telefonlerdaki gibi canlı yayınlar, videolu sohbetler yapılabilir ya da selfie çekilebilir. Bu özelliği düşünüldüğünde saatin kendisinde, 4G ya da 5G mobil internet bağlantısı ya da Wi-Fi tabanlı bir teknik sistemin var olabileceği düşülüyor. Şimdiye kadar üretilmiş akıllı saatler, kullanıcıyı görebilecek bir kameraya sahip değil bu yüzden Facebook’un, ürettiği akıllı saat ile rakiplerine nasıl bir fark atacağına dair fikir veriyor. Saatin tasarımına bakıldığında Apple Watch serilerine benzer, kenarları yuvarlatılmış kare bir tasarıma sahip ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca kalp atış hızı sensörü bulunacak saatin, aynı zamanda fitness saati olarak da kullanılacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde dev şirket Facebook'un, Meta olarak yeniden markalaşması oldukça yankı uyandırdı. Şirketin bünyesinde Instagram, Whatsapp ve Oculus gibi kuruluşlar bulunsa dason zamanlarda piyasada yarattığı güvensizlik dikkat çekiyor. Bu sebeple akıllı saat üretimi, Facebook'un genç kitleye hitap ederek, piyasaya tutunma girişimi olarak düşünülebilir. Ayrıca Facebook’un akıllı saat üretmeye başlamasının, İPhone işletim sistemleri ve App Store politikaları konusunda anlaşmazlıklarıyla gündeme gelen Facebook ve Apple’ın rekabetini arttıracağı düşünülüyor.