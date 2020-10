Facebook'un reklamverenlerin daha az değişkenle daha çok sonuca ulaşmasını sağlayan çözümü Automated App Ads Türkiye'ye geliyor. Automated App Ads'in Türkiye lansmanı ise yarın gerçekleşecek.

Mobil uygulama ekosisteminde bulunan reklamverenlerin daha az değişken kullanarak daha fazla sonuç elde edebilmelerini mümkün kılmak isteyen Facebook, yeni uygulama indirme çözümü olan Automated App Ads’i Türkiye’de de kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

8 Ekim’de (yarın) gerçekleşecek New Way of Driving App Growth: Facebook Automated App Ads etkinliği ile yeni uygulama indirme çözümünü Türkiye’deki reklam verenlerine tanıtacak olan Facebook, reklamverenlerin yeni çözümlerinden en iyi performansı elde edebilmeleri için etkinlikte mühendis ve uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirileceğini bildirdi.

Facebook’un söz konusu etkinlik için yayınlamış olduğu sayfaya göre Facebook Automated App Ads’in Türkiye lansmanına Facebook Strateji ve Mobil Uygulamalar Başkanı Kaan Camgöz, Facebook Global Oyun Ürünleri Pazarlama Yöneticisi Krystel Bitar, Facebook Ürün ve Performans Liderleri Can Gökhan ve Ayberk Demirci ve daha pek çok önemli isim katılım gösterecek.

Facebook ve Instagram gibi dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından ikisine sahip olan Facebook, ayrıca WhatsApp ve Messenger’ın da sahibi konumunda. Bu nedenle Facebook’un sunmuş olduğu araçlar, reklamverenlerin doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi açısından son derece önemli ve Automated App Ads de bu yönde hizmet verecek.