Facebook, ayrımcı reklamların engellenmesi amacıyla 5.000'den fazla reklam hedefleme seçeneğinin kaldırılmasını planlıyor. Reklamverenler artık reklamlarını Evanjelizm, Yerli Amerikan kültürü, İslami kültür ve Budizm gibi şeylerle ilgilenen insanlardan gizleyemeyecek.

Facebook'ta bu sonbaharda kaldırılmak üzere ayrılan 5.000 hedefleme seçeneğinin büyük bir kısmı, şu ana kadar etnik ve dini grupları tanımlayıp hariç tutmak isteyen reklamverenler tarafından proxy olarak kullanılabilirdi. Daha önce yahudi halkının onu desteklemesini istemeyen bir işletme, Fısıh Bayramı ile ilgilenenlerin reklamlarını görmesini engelleyebilir; Yerli Amerikanlara malını satmak istemeyen bir mal sahibi ise reklamlarında “Yerli Amerikan kültürü” sözcüklerini kısıtlayabilirdi.

Şimdiyse bu gibi daha onlarca seçenek, Facebook’un reklamlarının çeşitli yollarla manipüle edilebildiğini anlamasıyla ortadan kayboluyor.

Facebook, son blog yazısında “Platformlarımızda insanları ayrımcı reklamlardan korumayı vaad ediyoruz. Bu yüzden, kötüye kullanımın önlenmesine yardımcı olmak için, beş binin üzerinde hedefleme seçeneği kaldırılıyor. Bu seçenekler belirli bir ürün veya hizmetle ilgilenen insanlara ulaşmak için yasal yollarla kullanılsa da, kötüye kullanım riskini en aza indirmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu durum, reklamverenlerin etnik köken ya da din gibi niteliklerle ilgili kitleleri dışlama yeteneklerini sınırlamayı içeriyor.” ifadelerini kullandı.

Facebook’un hedefleme seçeneklerini kaldırması, geçen hafta “Facebook’un reklam hedefleme seçenekleriyle ayrımcı konut uygulamalarına olanak sağladığını” iddia eden bir şikayette bulunan ABD Konut ve Şehircilik Departmanı’nın (HUD) soruşturması arasında yer alıyor.

Facebook’un reklamverenler arasında popüler olmasının temel nedenleri arasında 2.2 milyar insana kolayca ulaşabilmeleri ve bu insanlar arasından ulaşmak istedikleri kitleyi tam olarak belirleyebilmeleri geliyor. Ancak reklam veren müşterilere bu kadar kesin hedef kitlesi sunmak, Facebook’u çeşitli manipülasyonlara açık hale getirdi. Bu durum da hâlâ yanıt vermeyi sürdürdüğü bu cevap yazısıyla birebir alakalı.

Facebook, artık tüm ABD’li reklamverenlerin şirketin ayrımcılık yapmama politikasını gözden geçirip onaylaması gerektiğini ve bu politikanın uygulamaya konulmasının HUD’un araştırmasıyla ilgili olmadığını belirtti. Şirketin bir sözcüsüyse “Bu araçları uzun zamandır oluşturuyoruz ve farklı dış gruplardan fikirler alıyoruz.” dedi.