Facebook, IGTV ve Watch gibi kullanıcıları heyecanlandırmayan ve beklentileri karşılamayan uygulamaların ardından çok fazla üyesini kaybetmişti. LOL adını verdikleri bu yeni uygulama şimdiden lise öğrencileri tarafından test edilmeye başlandı.

Facebook, kendi çatısı altında geliştirilen uygulamalar konusunda pek başarılı bir şirket sayılmaz ancak bunu istediği kadar deneyebilecekleri bol miktarda paraya sahip. Şirketin yeni uygulama girişimi bu kez genç üyeleri Facebook’a geri çekmek için olsa gerek.

Facebook, basit komik videoların, şaka videolarının ve GIF’lerin bir araya toplandığı LOL adlı uygulama üzerinde çalıştığını doğruladı. Uygulama şimdilik tüm içerikleri şakalar, hayvanlar ve başarısızlıklar olarak üç kategoriye ayırsa da uygulama geliştikçe kategorilerin artması olağan.

TechCrunch’a göre bu uygulama, içerikleri yine Facebook’un en çok kullanılan sekmesi Haber Kaynağı kısmından alıyor. Uygulama şimdiden, ebeveynlerine gizlilik sözleşmesi imzalatılmış 100 lise öğrencisi tarafından aktif olarak test ediliyor.

Test aşamasında LOL adlı bu uygulama, hali hazırda Facebook’ta yer alan Watch uygulamasının yerine konmuş görünüyor ancak bu sadece test aşaması için olabilir. Belki de LOL uygulaması Watch’ın yerine geçer ve Watch uygulamasının özellikleri bu yeni mizah uygulamasına aktarılır, kim bilir.

Facebook’un tüm bu çabaları kaybettiği kullanıcılarını geri kazanabilmek için olsa gerek. Çünkü IGTV ve Watch gibi beklentileri karşılamayan, ilgi görmeyen uygulamalardan sonra bir hüsran daha şirket adına pek iç açıcı olmaz.