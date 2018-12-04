Facebook Grup Hikayeleri Tüm Dünyaya Açılıyor

Facebook grup hikayeleri özelliği artık tüm dünya tarafından erişilebilir durumda olacak.

Facebook, yakın zaman içerisinde grup hikayelerini tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor. Yani Snapchat benzeri bir özellik Facebook üzerinde de kullanılabilir olacak.

24 saat içerisinde tamamen yok olacak fotoğraflar ve videolar paylaşmak son dönemde oldukça popüler oldu. Hikaye adı altında geçen bu özellik, neredeyse tüm sosyal medya uygulamaları içerine yerleştildi. Öncelikle Snapchat ile birlikte çıkan özellik, sonrasında Instagram, Facebook, Whatsapp gibi dünyaca ünlü uygulamalara da sıçraması ile Snapchat'in kullanım oranı belirli bir oranda azalmaya başlamıştı. Şimdi ise Snapchat devri yavaş yavaş biterken, Facebook yine onun üzerinden bir özelliği daha kendisine ekleme hazırlığında.

Facebook'un yaptığı açıklamalara göre, hikaye özelliği geçtiğimiz ay içerisinde günlük 300 milyon civarında kullanılmıştı. Özellikle Facebook'un eski popülerliğine sahip olmadığını göz önünde bulundurursak oldukça etkileyici rakamlara ulaşan özellik, şimdi ise yeni güncelleme ile bu kişiler arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Her ne kadar eski dönemindeki kadar popüler olmasa da hala yüz milyonlarca aktif kullanıcıya sahip Facebook, gerek getirdiği güncellemeler ile gerekse sahibi ve yöneticisi Mark Zuckerberg ile bir şekilde gündeme gelmeyi başarıyor. Bakalım şimdiki güncelleme kullanıcılar tarafından nasıl tepki görecek.