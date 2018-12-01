Instagram'ın abisi Facebook uluslararası alanda büyük suçlamalarla karşı karşıya kalırken, bu fotoğraf uygulaması büyüleyiciliğini devam ettiriyor.

6 yıl önce Facebook, uzun dönemli bir yatırım yaptı. Daha sonra ise harika bir şey yaptı: hiçbir şey.

Facebook, Instagram’ı tek başına bıraktı. Uygulama çok çabuk büyüdü, her geçen gün daha kullanışlı oldu, rakibi Snapchat’in kullanıcılarını çaldı, hatta Facebook’a bile bir tehdit haline geldi. Her şeyden önemlisi Instagram daha havalıydı. Gençler çok seviyordu. Facebook ise akıllıca davranarak mesafesini kordu, çünkü Facebook 8 yıllık bir platformdu ve artık kesinlikle havalı değildi, özellikle gençler için.

Satın almadan sonra, Instagram’ın kurucuları olan Kevin Systrom ve Mike Krieger, Facebook’a katıldı. Yeni kurulmuş olan bir girişimin sadece hayalini kurabileceği büyük bir kaynağa, geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmuşlar ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri tarafından satın alınmışlardı. Bir gecede multimilyoner olmuşlardı, hayat güzeldi ve gelecek parlaktı.

Bu sırada ise, insanlar Facebook’un böyle bir uygulamaya çok yüklü miktarda paralar ödemesiyle dalga geçmişlerdi. Ancak, dalga konusu olan Instagram, sadece bir fotoğraf uygulaması değildi ve Facebook bunu çok iyi biliyordu.

2013’te Facebook, Ben & Jerry’s, Burberry, Lexus gibi bazı büyük firmalarla reklam testlerine başladı. Bu hamleyle ilgili bir blog yazısı paylaşılmıştı, Instagram açıkça reklamların daha ‘organik’ olacağını ve kullanıcı deneyimini bozmayacağını belirtmişti: “Hedefimiz, gayet doğal hissedeceğiniz fotoğraf ve videolardan oluşan Instagram reklamları yapmak, bir çoğunuz favori markalarınızı görmekten dolayı mutlu olacaksınız”

Plan yavaştan başlamıştı. Belli bir süre Facebook sözünü tuttu, fakat sonra dolar işaretlerini görmeye başladılar, milyarca dolar.

İlk değişikliklerden sonra çok fazla tantana olmamıştı ve Facebook yeni para makinesinin ne olduğunu çok iyi anlamıştı. Facebook 2015’te, platforma opsiyonel reklam yerleştirmeyi duyurdu fakat bu çok uzun sürmedi. Instagram, reklam konusunda çabucak eski haline döndü ancak reklam verenler bu konuda pek anlayışlı değildi.

Eylül 2016’da, Instagram’da 500 bin reklam veren vardı, sadece bir yıl sonra bu sayı 4 katına çıkarak, sosyal medya platformunda reklam verenlerin sayısı 2 milyonu buldu. Bazı tahminlere göre yakın bir gelecekte, Instagram’ın reklam gelirleri Facebook’a eşit hale gelecek. Facebook, şu an çok büyük ölçekte reklam gelirlerini elinde bulunduruyor ve toplam rakamın 2021’e kadar neredeyse iki katına çıkması bekleniyor.

Günümüzde Facebook, Instagram reklamlarını tüm işletmelere açmış durumda. İçinde bulunan reklam yöneticisi sayesinde, platforma reklam yerleştirmek artık çok kolay. Hatta bunun için bir Instagram hesabına bile ihtiyaç yok.

Bugün ABD nüfusunun %30’undan fazlası Instagram kullanıyor, ABD’deki yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu ise Instagram’ın sahibinin Facebook olduğunu bilmiyor. Bu senenin başında Sarah Frier, Bloomberg’te yer alan bir yazısında Instagram’ın, Cambridge Analytica skandalından nasıl yara almadan kurtulduğunu yazdı. Instagram her şeye rağmen büyüleyici imajını sürdürmeye devam ediyor ve kendisini Facebook’tan ayrı tutuyor.

Gerçekte ise Facebook’un içinde bulunduğu tüm sorunlar aslında Instagram’ın da sorunu. Instagram’ın da hakkımızda her şeyi bildiğini unutmamamız gerekiyor. Facebook, reklam yerleştirme için sizin Instagram lokasyon geçmişinizi kullanıyor.

İnsanlar kabul etsin ya da etmesin, Instagram’da en az abisi Facebook kadar sıkıntılı. Ana ekranınızdaki neşeli ikonu bu gizliyor. Bir zamanların masum fotoğraf uygulaması büyük mavi uygulamanın tuzağına düştü, kurtuluş şansı ise yok.