Sabah saatlerinde Facebook tabanlı uygulamalarda yaşanan erişim sıkıntısı giderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sabah Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarında dünyanın birçok yerinde yaşanan erişim sorunu kısa süre önce düzeltildi. Ülkemizi de etkileyen sorun sonucunda birçok kullanıcı platformlara erişimlerinin olmadığını bildirdi.

Geniş çaplı erişim sıkıntısı sonucunda sorunun başta internet bağlantısı üzerinde olduğunu düşünen kullanıcılar, kısa süre sonra sorunun asıl kaynağının bahsi geçen uygulamalar olduğunu fark etti.

Erişim sıkıntısı dünyanın birçok yerinde yaşanırken yoğunlukta ABD’nin kuzeydoğusu, Avrupa ve Filipinler’de erişim sıkıntıları görüldü. Tüm bunların yanı sıra erişim sorununa neyin sebep olduğuna dair kesin bir sebep hâlâ ortaya çıkmış değil.

Sorunun devam etmesi ve şikayetlerin artmasıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi" ifadelerini kullandı.