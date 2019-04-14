Instagram, Facebook ve WhatsApp sunucuları bir kez daha çöktü. An itibari ile sosyal medya uygulamalarına erişim sağlanamıyor.

Milyarlarca kullanıcı kitlesine ulaşan ve her geçen gün daha da büyüyen sosyal medya uygulamaları Instagram, WhatsApp ve Facebook, ülkemizin de aralarında yer aldığı bazı bölgelerde sunucu sorunları yaşıyor. Bazı bölgelerde yavaşlama bulunurken, bazı noktalarda erişimin tamamen kesildiği sunucuların, neden böyle bir sorunla karşılaştığı şu anda bilinmiyor.

iPhone, Android, internet tarayıcısı gibi bütün platformlarda yaşanan bu sorundan dolayı WhatsApp’ta mesaj paylaşılamazken, Instagram ve Facebook’ta paylaşılan gönderi ve hikayelerin gösteriminde de bazı sıkıntılar yaşanıyor.

Özellikle 2018 ve 2019’un devamında çok fazla yaşanan bu sunucu çökmelerinin neden yaşandığı tam olarak açıklanmazken, bir hacker saldırısı olup olmadığı üzerinde duruluyor. Şu an yaşanan Facebook sunucu sorununda, Rusya, Fransa, Almanya, Türkiye, İspanya, Azerbaycan, Birleşik Krallık gibi Avrupa ve çevre bölgeleri etkilenmiş görünüyor.

An itibari ile (13.47) devam etmekte olan sorunun ne zaman düzeleceği ve bu duruma neyin sebep olduğu şu an için bilinmiyor. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri haberdar ediyor olacağız.

Yaşanan Instagram, Facebook ve WhatsApp sorununun ardından Twitter’da paylaşılan bazı gönderiler ise şöyle:

Whatsapp Instagram ve Facebook, teknik sorunlar dolayısıyla çalışmıyor.

Instagram, yalnızca bende mi çöktü?

Whatsapp ve Messenger çöktü.