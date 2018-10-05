Facebook Lite, düşük özelliklere sahip Android telefonlar için üretilmiş ve Play Store'da halihazırda bulunan bir Facebook uygulaması.

Facebook Lite halihazırda Android platformunda bulunmakta. 9to5Mac'in bildirdiğine göre Facebook, Facebook Lite'ın iOS versiyonunu test aşamasında. Bunun ardından Facebook'tan gelen bir açıklama ise Facebook Lite'ın iOS için test edildiğini doğruladı.

Facebook Lite iOS için test aşamasında olduğu halde bazı bilgiler çoktan belli oldu. Facebook Lite sadece 5 MB yer kaplıyor. Eski model iPhone'lar için özel olarak üretilen Facebook Lite, normal Facebook uygulamasına oranla çok daha hızlı çalışıyor, çok daha az pil kullanıyor ve çok ama çok daha az veri indiriyor. Uygulama şu an için maalesef sadece Android platformunda. Bunun sebebi ise Android telefon segmentinde çok daha fazla düşük özellikli telefon bulunması.

iOS için Facebook Lite uygulaması ilk olarak, Türkiye'deki bir analiz firması olan SensorTower tarafından keşfedilmişti. Test uygulaması ABD'de bile erişime açık değil. Facebook Yardım sekmesine girdiğinizde size iOS için Facebook Lite'ı öneriyor ancak daha sonra sadece geçerli bölgelerde kullanılabilir olduğunu belirtiyor. Hangi bölgelerde Facebook Lite'ın kullanılabilir olduğunu belirtmeyen Facebook, uygulamanın çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi de vermemekte.