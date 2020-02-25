Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook’un Türkiye’deki ilk topluluk merkezi Facebook İstasyon’a ortak oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Facebook iş birliğiyle hayata geçirilen bir topluluk merkezi olan Facebook İstasyon, herkesin kullanımına açık bir ortak çalışma alanı sunuyor. İstasyon bünyesinde pek çok toplantı, eğitim, seminer ve aktivite düzenleniyor.

Farklı topluluklar, işletmeler, STK’lar ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşımı alanı olmayı hedefleyen Facebook İstasyon, Türkiye ekonomisinin gelişimini destekleyerek bilgi paylaşımının ve iş birliğinin artırılmasını amaçlıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki işletmelerin küresel pazarlara açılmalarına ve profesyonel hedeflerine ulaşmalarına da destek olmayı amaçlayan merkez, girişimcilik ekosistemi için muazzam bir önem taşıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi, Facebook’un Türkiye’deki ilk topluluk merkezi Facebook İstasyon’a ortak olduğunu açıkladı.

Anlaşmanın duyurulduğu törene katılan Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'de sosyal medya çok sık kullanılıyor, şirketlerin kullanımı yüzde 55 ama hala sosyal medyayı istenen ölçüde kurumsal bazda kullanamıyoruz, o yüzden bu girişimcilik ofisleri çok önemli” dedi.

Gelişen dünyada, dijital ortamdan daha fazla yararlanarak girişimci sayısının artması gerektiğini ifade eden Turagay, “Bunun için de bu merkezler çok önemli. Dünyadaki e-ticaret hacmi için 4-5 trilyon dolarlardan bahsediliyor. Türkiye'deki ihracat bazında e-ticaretin hacmi sadece 15 milyar dolar. Dolayısıyla gidilecek çok yolumuz var, bu merkezler bu açıdan çok önemli” şeklinde konuştu.

ABD’li sosyal medya devi Facebook, önümüzdeki dönemde Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Ankara ve Bursa dahil olmak üzere Türkiye'nin 12 şehrinde, İstanbul’da bulunan Facebook İstasyon’un yan merkezlerini açmayı planlıyor.