Önceden Musical.ly olarak bildiğimiz şimdilerde TikTok olarak zorla aklımıza kazınan uygulamaya rakip geliyor. Hem de Facebook’tan. İnternetin yeni kanseri TikTok, genç üyelerini bir bir kaybeden Facebook’un yeni silahına ilham kaynağı oldu. Hastalığın şekilde değiştirmiş hali Lasso ile tanışın.

TikTok, sanki şirketine kazandırdığı bütün parayla reklamı yapılan bir uygulama gibi sürekli kaşımıza çıkıyor. Özellikle YouTube gibi platformlarda bir türlü kaçamadığımız bu uygulamanın neden çılgınca kullanıldığını daha önce burada aktarmıştık.

Facebook’un son yıllarda yaptığı atılımları düşündüğümüzde, sürekli genç kullanıcılar üzerine çalışmalar yürütüldüğünü görüyoruz. Snapchat gibi sükse yaratan bir anlayışa sahip uygulamayla başlayan süreç, Snapchat’in Facebook’un satın alma teklifini reddetmesiyle alevlenmişti. Sonrasında Facebook, genç kullanıcıları kendisine çekmeyi başaran Snapchat’in özelliklerini bir bir uygulamalarına taşımaya başladı. Instagram’ın yükselişi bu sayede büyük ivme kazandı, uygulama kısa sürede Snapchat’i geride bıraktı.

Görünüşe göre dev şirket, aynı stratejiyi uygulayacağı yeni bir hedef belirlemiş durumda. TikTok, gençler arasında hızla popülerleşmesiyle büyük bir kitleye hitap ediyor. Ana uygulamasındaki gençleri kaybeden Facebook ise TikTok’a rakip olmak için çalışıyor. Temelde bir sosyal müzik uygulaması olan TikTok’un Facebook’a karşı koyması zor olabilir.

Çin merkezli teknoloji devi ByteDance, Musical.ly uygulamasını geçtiğimiz aylarda 1 milyar dolara satın almış, adını TikTok olarak değiştirmişti. Aylık 60 milyon kullanıcısı bulunan TikTok’un hala yükselişte olduğu için Facebook tarafından satın alınması neredeyse imkansız. TechCrunch’un kaynaklarına göre Facebook’un ürün tasarımcılarından Brady Voss’un projesi, kurulan yeni ekiple birlikte yakında faaliyete geçecek.

Facebook Lasso geliyor:

2016 yılından bu yana sosyal müzik uygulamalarını araştıran Facebook, zamanında Musical.ly uygulamasını da yakın markaja almıştı. Şirketin, bu mantıkla popüler bir uygulama ortaya çıkmayacağına dair araştırma sonuçları büyük yanılgıya neden oldu, TikTok son yılların en hızlı yükselen sosyal medya uygulamaları arasına girdi (Girmez olaydı).

2018’in ilk aylarında Facebook, yeni geliştirdiği uygulaması için müzik şirketleriyle lisans anlaşmaları sağladı. Böylece kullanıcılar tarafından çekilecek olan videolardaki telif hakkı sorunlarını da kökten çözmüş oldu.

Facebook’un yakında kullanıcıların favori şarkılarını profillerine sabitleme özelliği sunacak olması, yasal olarak yayınlanan müzik kliplerinin altına, kareokeye uygun olarak yansıyan altyazıların getirilmesi gibi çalışmalar zaten şirketin politikalarını açığa çıkartıyordu (Aramızdaki teknoloji dinozorları, MySpace Music olayını hatırlayacaklardır. Facebook da benzer bir adım atmaya çalışıyor).

Facebook Lasso, şirketin kaybettiği genç kitlesini geri kazanması için popüler bir bağımsız uygulama olabilir. Eğer şirket birkaç yıl daha gençlere hitap edemezse, ana uygulamasının fişini çekebilir.