Facebook'un daha düşük sistem gereksinimleriyle çalışan uygulaması Facebook Lite, Play Store'da kritik bir eşiği aştı.

Toplamda 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya devi Facebook, son yıllarda eski popülaritesini kaybetse de Facebook Lite uygulaması ciddi bir indirilme sayısına ulaştı.

Normal Facebook uygulamasına göre daha az yer kaplaması ve düşük teknik özelliklere sahip telefonlarda çalışabilmesi ile Facebook Lite, kullanıcılar tarafından daha çok sevilmiş gibi görünüyor. 67 MB'lık Facebook uygulaması yerine sadece 1.28 MB boyuta sahip Facebook Lite'ı kullanmak çoğu zaman daha mantıklı olabilir.

Gelişmekte olan ülkelerin pahalı teknolojik ürünlere erişiminin kısıtlı olduğunu göz önüne alırsak, Facebook Lite'ın bu başarısının tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, Facebook'un normal Android uygulaması da 5 yıl önce 1 milyar barajını aşan ilk 'Google yapımı olmayan' uygulama unvanını kazanmıştı.