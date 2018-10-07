Facebook Messenger, Sesli Komut Özelliğini Test Ediyor

Facebook, Messenger üzerinde yeni geliştirmeler yapmaya hazırlanıyor ve sıradaki yenilik sesli komut olacak gibi görünüyor.

Facebook Messenger, Facebook uygulamasından bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sunulduğundan beri pek de sık tercih edilmeyen bir mesajlaşma uygulaması. Facebook her ne kadar sürekli olarak geliştirmeler ve güncellemeler yapsa da harici bir uygulama olarak istediği başarıyı Messenger'da yakalayamadı ve şimdi de şansını sesli komut özelliği gibi yeniliklerle deneyecek gibi duruyor.

Gelen yeni haberlere göre Facebook bir süredir uygulama içine sesli komut özelliği getirmek için çalışıyor. Haberleri yalanlamayan ve bu özelliği test ettiklerini kabul eden Facebook, çıkış tarihi için ise herhangi bir zaman vermedi. Hatta özelliğin test sonucunda asla hayata geçirilmemesi kararı bile alınabilir. Ancak rakiplerinden pek çok özelliği ile geride kalan Messenger için böyle bir gelişme aslında oldukça faydalı olacaktır.

Messenger, 2011 senesinden beri kullanımda ve ilk etapta bir alternatif olarak sunulsa da zaman içerisinde Facebook kullanıcıları için zorunlu bir uygulama haline geldi çünkü artık Facebook üzerinden gelen mesajları mobil cihazlarda uygulama dışında görebilmek mümkün değil.