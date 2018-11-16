Facebook, bugün sahte haberlerle, spam içeriklerle, nefret söylemleri ve terör propagandası içerikleriyle nasıl mücadele ettiklerini detaylı açıkladıkları 'Topluluk Standartları Raporu'nu yayınladı. Raporun dikkat çeken ayrıntılarında 2018 Nisan ve Eylül ayları arasında 1.5 milyar sahte hesabın silinmesi göze çarpıyor.

Facebook'un sahte hesaplarla mücadelesi devam ediyor. Bugün yayınlanan rapora göre 2018'in 2. çeyreğinde 800 milyon, 2018'in 3. çeyreğinde ise 754 milyon sahte hesap Facebook tarafından tespit edilerek silindi. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde ise 534 milyon sahte hesaba aynı prosedürü uygulamıştı. Raporda Facebook'un son dönemlerde mücadele ettiği sahte hesap sayıları da gösterildi.

Tespit edilen hesapların büyük kısmının ticari amaçla yapılan spam saldırıları için kullanıldığını aktaran şirket yetkilileri, şu açıklamayı yaptılar: "Bahsi geçen rakamlar büyük oranda siber saldırılar gibi dış faktörlerden etkileniyor. Saldırıları yapanlar komut dosyaları ve botları kullanarak spam ya da yasadışı faaliyetlerde bulunmak için yüksek sayılarda sahte hesaplar oluşturuyorlar."

Sosyal medya devine göre sahte hesaplar, gerçek kişilerin bildirimde bulunmadan önce Facebook'un algoritması sayesinde önceden yakalanmaya başlandı.

Nisan ve Eylül arasında algoritmanın tespit ettiği hesapların %99.6'sının silindiği bildirildi.



Rapora göre aynı zaman aralığında tespit edilen 2.1 milyar spam içerik de kaldırıldı. Raporda, son zamanlarda tespit edilen spam içeriklere ait rakamlara da yer verildi.

Raporda bahsedilen büyük sayılardaki sorunla uğraşmanın yanında Facebook'un başa çıkması gereken başka dertleri de var. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 'Reklam Veren Adı' kısmına Mike Pence ve ISID gibi isimlerin yazılmasından sonra Facebook'un bu reklamları yayınlaması şirketin ne kadar kolay kandırılabildiğinin bir kanıtı.



Bu hafta başında yayınlanan bir New York Times raporuna göre Facebook'un, ABD seçimlerine müdahil olmak isteyen Rus hackerlarla başa çıkmak için yeterince hızlı davranmadığı ve bu durumun şirket içinde bazı tartışmalara debep olduğu iddia edildi. Facebook ise bu iddiayı reddederek konuyla Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg'in yakından ilgilendiğini açıkladı.

Zuckerberg başka bir yazıda, sahte haberlerin ve suistimallerin bir toplum suçu olduğunu, fakat yapılan kontrollere rağmen bunun her zaman büyük bir sorun olacağını söyledi. Bu sorunun çözülebilmiş bir sorun olmadığını, devamlı olarak da büyümekte olan bir sorun olduğunu söyledi. Özgür bir toplum olduğu sürece bu suçun da olacağını belirten Zuckerberg, "hükümetten beklentimiz suçların tamamını ortadan kaldırmak değil, fakat bunları mümkün olduğunca etkili yöneterek azaltmak" dedi. Zuckerberg son olarak Facebook topluluğunun da kötüye kullanıma karşı olacağını söyledi.

Facebook son dönemde, kullanıcılarını seçimler boyunca yanlış bilgilendirmeden korumak için çabalarını arttırmış durumda. Yakın zaman önce yapılan ABD ara seçimlerinde şirket, Facebook ve Instagram'dan 100'den fazla sayfayı bu nedenle sildi.

Fakat bu yıl yaşanan büyük güvenlik açıkları ve Cambridge Analtica fiyaskosu gibi can sıkıcı olaylar, Facebook'a olan güvende hasara sebep oldu. Facebook ve Zuckerberg'in güveni tekrar yakalayabilmesi için bu kritik konuları ele alması gerekiyor.

Raporun tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz