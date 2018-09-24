Kendini tamamen güvenlik önlemlerini arttırmaya adayan Facebook, sahte hesap kullanan polisleri uyarıyor. Yasak olmasına rağmen görevleri süresince sahte hesapları kullanan polis memurları bu yöntemle suçluları yakalıyor.

Facebook’un hizmet şartları kullanıcıların gerçek isimlerini kullanmasını gerektirse de güvenlik açısından yetersiz hisseden kullanıcılar (özellikle diktatör rejimlerin kurbanları) bunu bir çeşit paravan olarak kullanabiliyor. Güvenlik sorunları dışında, ABD polisleri sahte hesap kullanmayı tercih ediyor. Nitekim sahte hesapları mesleklerinin bir parçası haline getiriyorlar.

ABD’nin kanun uygulayıcı emniyet müdürlüklerinden Memphis, “Bob Smith” gibi sahte profiller kullanarak Facebook üzerinden suçüstü yapabiliyor. Çevrimiçi aktivistler ve onların bağlantılarını bu yöntemle kontrol edebiliyorlar. Polisler şüpheli hedefleri belirlemek için sahte hesap kullanırken hizmet şartlarını ihlal etmiş oluyor.

Memphis polislerinin bu yöntemi kullanması onları davalık etti. Dijital alanda mahremiyet ve bilgi güvenliği savunucusu Electronic Frontier Foundation (EFF) konuyla ilgili Facebook’u 4 yıl boyunca gözlemledi. Hükumetin sahte hesaplarla ilgili müdahalesinin ardından Facebook, kanun uygulayıcı politikalarını güncelledi.

Facebook’un sahte hesap yakaladığı takdirde kullanıcının platforma erişimini engelleme yetkisi bulunuyor. EFF ise konuyla alakalı polislere kurallar getirilmesinden yana. Kanunlardaki açıklık sebebiyle EFF, polislerin güvenliği sağlamak için sahte hesap kullanmasının doğruluğunu tartışıyor.