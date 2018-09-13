Facebook COO'su Sheryl Sandberg, verdiği bir röportajda Mark Zuckerberg'in yalnızca kendi şirketinde görev yaptığı için çok deneyimli bir lider olmadığını söyledi.

Facebook'ta COO olarak görev yapan Sheryl Sandberg, New Yorker'a verdiği bir röportajda Mark Zuckerberg'in liderlik vasıflarına değindi. Sandberg, Zuckerberg'in yeterince deneyimli olmadığını öne sürdü.

Sandberg: "Mark bazen tüm şirketin önünde 'Ben daha önce başka bir şirkette çalışmadım, Sheryl diyor ki...' şeklinde başlayan cümleler kuruyor."

"Mark, her konuda en iyi deneyime sahip olmadığının farkında; çünkü elindeki tek tecrübe Facebook'ta yaptığı görev. Ayrıca Mark Zuckerberg olmak oldukça sıradışı bir şey."

The New Yorker muhabiri Evan Osnos, 34 yaşındaki Zuckerberg'in Facebook'u üniversite yıllarında tamamen kendi eşsiz tercihlerine göre kurduğuna dikkat çekiyor. Osnos ayrıca Zuckerberg'in Facebook'un imzası haline gelen kraliyet mavisi rengini, renk körü olduğu ve en net görebildiği renk kraliyet mavisi olduğu için seçtiğini söylüyor.

Inspire Human Resources'ta görev yapan Jamie Klein, Mark Zuckerberg örneğinde olduğu gibi bir kişinin kariyerini tek bir yer üzerine inşa etmesinin, kurumsal bilgi birikimi ve kültürel stabilite gibi bazı getirileri olduğunu söylüyor. Klein, şimdiye kadar edindiği deneyimlere dayanarak, bir şirketin yönetici değişikliğine gittiğinde herkesin üretkenliğinin sekteye uğradığını söylüyor.

Klein'a göre uzun süreli yöneticilerin dezavantajının ise yeni fikirler üretilmesinin önünün kapanması söylüyor. Klein, bu tür senaryolarda yöneticilerin kendilerini harika insanlarla çevreleyerek bu insanlardan kendisinin ne kadar harika olduğunu ona hatırlatmalarını istediklerine de değiniyor.

Jamie Klein, bir kişi yöneticilik pozisyonunda uzun süre kalacaksa kendisine farklı bakış açılarına ve çeşitli iş geçmişlerine sahip yöneticiler edinmeli. Şirket çalışanları ise bu tür durgun ortamlarda aynı şirket içinde farklı departmanlara veya farklı şirketlere geçerek kendilerini geliştirmeliler diyerek değişimin ve hareketin altını çiziyor.