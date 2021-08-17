BBC'ye demeç veren bir Facebook sözcüsü, Taliban'ı öven veya Taliban'la ilgili olan bütün paylaşımların yasaklandığını, paylaşım yapan hesapların banlanacağını açıkladı. Alınan karar, Facebook'un sahip olduğu Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda da geçerli.

Facebook, dünyanın gözünün kulağının üzerinde olduğu Afganistan'la ilgili bir karar aldığını duyurdu. Bu kararın Facebook ile birlikte Facebook'a ait tüm sosyal ağları kapsadığını açıklayan yetkililer, sahip oldukları platformlarda Taliban'ı öven ya da Taliban'a destek mesajı paylaşan hesaplarının bir tanesinin bile gözünün yaşına bakılmayacağını söylediler. Facebook, Taliban'a destek veren sayfa, grup ya da kullanıcıların hesaplarını doğrudan banlayacak.

BBC'ye konuşan bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu kararın uygulanması için Afganistan'da konuşulan dilleri bilen ve bölgeyi tanıyan isimlerden oluşan özel bir ekibe sahip olduğu ifade edildi. Sözcüye göre bu ekip, Afganistan'da yaygın olarak kullanılan diller ile kendilerini Taliban'a yakın hisseden kişi ve kurumları yakın markaja alacak. Bu süreçte yapılacak en ufak bir paylaşım, hesabın kapatılmasına yol açacak.

"Hükümetlerin tavrı bizi ilgilendirmez. Taliban, bir terör örgütüdür"

Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, ABD hükümetinin Taliban'ı bir terör örgütü olarak gördüğü ve Facebook'un görüşünün de bu yönde olduğu ifade edildi. Çeşitli ülkelerdeki hükümetlerin Taliban'ı tanımaya yakın olduklarının farkında olduklarından bahseden sözcü, bu yaklaşımın kendilerini bağlamadıklarını açıkladı.

Taliban, internet dünyasını aktif olarak kullanan oluşumlardan bir tanesi. Bu bağlamda özellikle de WhatsApp,Taliban'ın aktif olarak kullandığı iletişim araçlarından bir tanesi. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması ile ilgili ayrı bir parantez açan Facebook sözcüsü, doğrudan Taliban üyeleri tarafından kurulmuş olduğu iddia edilen WhatsApp grupları olduğunu, bunlarla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Söz konusu grupların Taliban'a ait olduğu tespit edilir ya da bu süreçte yeni gruplar açılırsa, bu gruplar da WhatsApp'tan engellenecek.