Facebook’tan yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki tüketicilerin sahte banka reklamlarına karşı korunmaları amacıyla bir çalışma başlatılacak. Bu çalışmada amacın tüketicilerin farkındalığını arttırmak olduğu açıklandı.

Bu kampanyayla insanların “phishing” adı verilen ve insanları dolandırmayı amaçlayan sahte reklamlara karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu yöntemde görünürde banka reklamı, sitesi ya da uygulaması olan bir arayüz gerçekte bankaya ait olmuyor ve girdiğiniz bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçiyor. Facebook da bu tür reklamların azaltılması için denetimlerini sıkılaştıracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi Çağatay Pekyörür, “Türkiye'deki insanların Facebook'taki bilgilerini güvende tutmak bizim en önemli önceliğimiz. Bunun için sadece en iyi teknolojiyi kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda Tüketici Farkındalığı Kampanyası gibi girişimlerle insanlara kendi bilgilerini korumayı öğrenme konusunda rehberlik etmeyi de amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Facebook bu kampanyayla phishing saldırılarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Phishing’den Nasıl Korunabiliriz?