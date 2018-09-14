Facebook’un yeni girişimi olan ve kodlarda bulunan hataları, eksikleri ve farklı yamaları test eden SapFix isimli yapay zeka aracı; mühendislerin işini kolaylaştıracak.

Sosyal medya devi olarak tanıdığımız Facebook, yaşadığı kötü günlerin ardından işine dört bir yandan sarılmaya bakıyor. Çeşitli girişimleri ile gündeme gelen Facebook, şimdi de SapFix isimli bir yapay zeka aracı ile karşımızda. Kodları tarayabilen bir yapa zeka aracı olarak geliştirilen SapFix, mevcut hataları ve farklı yamaları test edebiliyor.

Elde edilen yamaları irdeleyen yapay zeka, işlemin sonucunda en iyi içeriği bularak mühendislere kullanmaları için önerebiliyor. SapFix isimli yapay zeka aracı, Facebook’un bugün gerçekleşen Scale mühendislik konferansında tanıtıldı. Şu an için Facebook’un kod tabanında çalışan yapay zeka, kısa zamanda bu teknolojiyi kendi yazılım geliştirici ekibi ile de paylaşmakta kararlı görünüyor.

Facebook’un kod tabanında çalışan ilk test ve onarım otomasyon aracı olduğu belirtilen SapFix, platformun otomatik hata işaretçisi Sapienz ile birlikte veya ayrı olarak da çalışabiliyor. Sorunların çözümü için Sapienz ile iş birliği içerisinde olabileceği düşünülen yapay zekanın, başarılı sonuçlar alması da oldukça mümkün görünüyor.

Diğer yandan Facebook, bilgisayar donanım ekosistemine yeniden yön veren bir ürünü de hayata geçirdi. Glow derleyici adı ile piyasaya sürülen donanım hızlandırıcı ürün, bu alanda Cadence, Esperanto, Intel, Marvell ve Qualcomm gibi firmalar ile birlikte çalışacak.

Facebook’un bu yıl gerçekleştirilen F8 konferansında açık kaynaklı olarak sunulan Glow, çeşitli makine öğrenimi frameworkleriyle entegre şekilde çalışabiliyor. İş yükünü önemli ölçüde hafifletecek olan ürünün, piyasayı kısa zamanda canlandırabileceği düşünülüyor.