Facebook, veri gizliliği konusunda sınıfta kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda sıklıkla gündeme gelen Facebook’un kullanıcı gizliliğini kötüye kullanma olayı, şirkete yine bir yaptırım getirebilir. Bu sefer yüz tanıma verilerinin kötüye kullanımı yüzünden açılan davada Zuckerberg’ün şirketi 35 milyar dolar ceza ödeyebilir.

Facebook, Illinois’te yüz tanıma verilerinin kötüye kullanılması iddiasıyla ilgili olarak 35 milyar dolarlık bir davanın açılmaması için yaptığı mücadeleyi kaybetti. Bugün bu davanın açılmaması için başvuruda bulunan Facebook’un talebi hâkimler tarafından reddedildi. Karara göre dava görülmeye devam edecek.

Açılan dava, Illinois vatandaşlarının yüklenen fotoğraflarının yüz tanıma özelliği ile taranmasının onaylanamayacağını ve bu veri toplama faaliyetlerinin 2011’den beri yürütüldüğünü iddia ediyor. Davacılar ayrıca bu verilerin ne kadar süre saklanacağını ve hangi amaçlarda kullanacağının da bilinmediğini söylüyor. Facebook, kullanıcı başına 1.000 dolar ile 5.000 dolar arasında bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. 7 milyon insanın bu olaydan etkilendiği düşünüldüğünde şirket, 35 milyar dolara kadar tazminat ödeyebilir.

Etiketleme için geliştirilen sistem, Facebook'un başına dert oldu:

Davayı yürüten hâkimlerden birisi, Facebook’un yüz tanıma verilerini kullanıcılarını gözetim altına almak ve biyometrik kilide sahip cep telefonlarının kilidini açmak için kullanılabileceğini mümkün görüyor. Facebook, başlangıçta fotoğraf etiketi önerilerini güçlendirmek ve kullanıcılara etiketlenmemiş bir fotoğrafta olan kişinin kim olduğunu belirlemek için bu özelliği geliştirmişti.

Facebook sözcüsü, konu hakkında sorulan sorulara cevap olarak “Facebook, insanlara her zaman yüz tanıma teknolojisinin kullanımından bahsetti ve kendileri için kullanılıp kullanılmayacağı konusunda seçme şansı verdi. Seçeneklerimizi gözden geçiriyoruz ve güçlü bir şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz ”dedi. Facebook’u oldukça ciddi etkileyen 35 milyar dolarlık tehdit, bugün Facebook için %2,25'lik bir hisse düşüşüne neden oldu.