Mark Zuckerberg, İfade Özgürlüğü Hakkında Facebook'u Savundu

Son iki yıl içerisinde büyük skandallara karışan Mark Zuckerberg, bugün Georgetown Üniversitesi'nde ifade özgürlüğü hakkında konuşma yaptı.

Son zamanlarda adı birçok karşı davaya karışan Mark Zuckerberg, özellikle insanların gizliliğine verdiği önemle de tartışılıyor. Ancak Facebook’un CEO’su, bugün ifade özgürlüğünü savunmak için ABD’nin Georgetown Üniversitesi’nde bir konuşmaya katıldı. Zuckerberg, insanların daha özgürce konuşmalarına çağrıda bulundu.

The Washington Post gazetesi ile röportaj gerçekleştiren Mark Zuckerberg, aynı zamanda ‘gerçeğin aşınması’ konusunda da endişeli olduğunu dile getirdi. Ardından "İnsanların, yalnızca teknoloji şirketlerinin %100 doğru dediği şeyleri söyleyebildikleri bir dünyada yaşamak istediklerini sanmıyorum" cümlesini kullandı.

Facebook’un politikalarını ve uygulamalarını sorgulamak günümüzde oldukça artan bir mesele haline dönüştü. Ayrıca ABD’de yaklaşan 2020 seçimleri dolayısıyla şirket üzerinde oluşan baskı da arttı. Şirketin 2016 seçimlerinde politik avantaj sağlamak üzere insanlara özelleştirilmiş reklamlar sunduğunu düşünürsek bunun sebebini açık bir şekilde görebiliyoruz.

Washington Post röportajı sırasında kendisine Trump’ın Biden’ın Ukrayna ile olan ilişkisine dair reklamları gibi içeriklerin kaldırılması sorusu yöneltildi. Zuckerberg ise bu soruya "Bu konular oldukça karmaşık. Genelde ne yapmanız gerektiği tam olarak belli değilse kendinizi daha iyi ifade etmek isteyebilirsiniz’"cevabını verdi.

2020 seçimlerinin bir başka endişesi de bu sene birden çıkış yakalayan DeepFake teknolojisi. Mark Zuckerberg, bu konuda çıkaracakları ilk politikanın yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Şirketin alması gereken çok yol olsa da Zuckerberg, Facebook’un artık ‘çok daha iyi bir yer’ olduğunu dile getirdi.