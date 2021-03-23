Koronavirüs Risk Haritasındaki Kriterler Değişebilir

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasındaki kriterleri değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi. Edinilen bilgilere göre vaka sayılarında patlama yaşanıyor olsa da hastanelerde yoğunluk oluşmaması, böyle bir kararın alınmasına yol açtı. Hastanelerde yoğunluk oluşmamasının nedeniyse, aşılamaya bağlanıyor.

1 Mart itibarıyla hayatımıza giren "Kontrollü Normalleşme" dönemiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan bir habere göre uzmanlar, koronavirüs risk haritasındaki renkleri değiştirmeyi planlıyorlar. Böyle bir şeyin planlanıyor oluşunun nedeni ise hastanelerdeki genel durum.

Edinilen bilgilere göre koronavirüs vakalarında patlama yaşanıyor olsa da hastaneler, nispeten iyi durumdalar. Bunun nedeninin bir süredir devam eden aşılama çalışmaları olduğu ifade ediliyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmaya başlamasıyla birlikte hastaneye yatışlarda azalma tespit eden uzmanlar, özellikle de yoğun bakım servislerinde yaşanan rahatlamanın bir numaralı nedenini buna bağlıyorlar. İşte bu yüzden de koronavirüs risk haritasında değişiklikler yapılabilir.

"Çok yüksek riskli" iller, "yüksek riskli" kategorisine alınabilir

İlgili haberde yer alan bilgilere göre uzmanlar, risk renginin belirlenmesini sağlayan kriterlerde bazı değişiklikler yapacaklar. Bu değişiklikler sonucunda da risk haritası, yeniden dizayn edilecek. Bu bağlamda "çok yüksek riskli" illerde kullanılan kırmızı rengin, 100 bin kişiye düşen 100 pozitif vaka oranının 200'e yükseltilebileceği ifade ediliyor. Böyle bir şeyin olması durumunda şu an için çok yüksek riskli olan illerin büyük bir bölümü, yüksek riskli kategorisine girecek. Elbette bu tür bir düzenleme ile mavi renkli, yani düşük riskli şehirlerin sayısında da artışlar yaşanacak.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ya da birinci ağızdan Fahrettin Koca, şu an için böyle bir açıklama yapmadı. Haliyle en doğru gelişmeyi öğrenebilmek için, konuyla ilgili yapılacak olan resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.