Sahte Koronavirüs Testi ve Aşısı Satılmaya Başladı

İnternet dünyasının sırlar ve illegaliteden oluşan yüzü Deep Web’de karanlık bir gerçek daha ortaya çıktı. Deep Web üzerinden satışa çıkan sahte koronavirüs testleri ve aşılarına ilgi büyüyor.

Check Point isimli uluslararası siber güvenlik firması Deep Web üzerinden yaptığı bir araştırmayla, COVID-19 pandemi sürecinin nasıl sömürüldüğünü gözler önüne serdi. Aşı ilanlarının Ocak ayından bu yana 3 kat arttığını belirten Check Point, durumun fırsatçılar için ne aşamada olduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda sahte koronavirüs testi sonuçlarına da büyük rağbet gösteriliyor. Yurtdışı seyahatlerde zorunlu tutulan koronavirüs PCR test sonuçları için sahte raporlar üretenler bunun yanında bir de sahte aşı sertifikaları satıyor. Hatta bu konuda kampanya yapmış durumdalar. Negatif PCR testlerinde “2 alana 3’sü hediye” kampanyası yapılıyor. Sahte aşı sertifikalarının ortalama fiyatları 150 dolara satılıyor. Bununla beraber satışa “aşılar da” çıkmış durumda.

AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm ve Johnson & Johnson (Janssen) aşıları Deep Web’e düştü

Dünya çapında aşı üretimi konusunda ciddi sorunlar yaşanırken, nasıl saklandığı belli olmayan ve gerçek olup olmadığı bilinmeyen aşılar piyasaya sürüldü. 500'le 750 dolar arasında değişkenlik gösteren aşılara ilgi büyük. Özellikle Rusça sayfalardan satılan aşıların sahte mi yoksa gerçek mi olduğu bilinmiyor.

Oxford AstraZeneca aşısı 500 dolar, Sputnik ve Janssen 600 dolar, Sinopharm ise 750 dolar fiyatla satılıyor. Gece teslimatı ya da acil teslimatlar için satıcılar “not bırakılmasını” istiyorlar. Check Point uzmanlarından Oded Vanunu bir hackerdan 750 dolara Sinopharm aşısı aldığını ancak henüz ulaşmadığını belirtiyor. Gelen aşının teste gönderileceği ve gerçek olup olmadığının tespit edileceği bilgisi paylaşıldı. Bununla beraber “çalınan” aşıların hangi şartlarda dağıtıldığı da biraz daha netlik kazandı. Elbette yine de bunların “çalınan” aşılar olup olmadığı konusu şu an için kesin değil. Satıcıların daha çok ABD, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve Rusya’dan olduğu tespit edilmiş durumda. Sputnik AB ve ABD’de tercih edil-e-meyen bir aşı olmasıyla beraber Rusya’nın karaborsaya bilerek sokmuş olabileceği ihtimalleri de göz önünde bulunduruluyor.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.