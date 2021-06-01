Fahrettin Koca, Normal Hayata Dönülecek Tarihi Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normal hayata dönüşle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sürü bağışıklığının sağlanmasında eylül ayını işaret eden Koca, bu tarihte maskelerin çıkabileceğini bildirdi. Eğitimin de eskisi gibi devam etmesinin umut edildiğini ifade eden Sağlık Bakanı, aşılama çalışmalarıyla da ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bildiğiniz üzere dünyanın birçok bölgesinde aşılama çalışmaları sayesinde normal ya da normale yakın hayata geçildi. Maske zorunluluğu kimi ülkede kalktı, kimi ülkedeyse gevşetildi. Türkiye de aşılama çalışmalarına yönelik planlarına dayanarak bugün, kademeli normalleşme sürecine girdi. Pandeminin getirdiği kısıtlamaların biraz olsun azaldığı bu dönemde vatandaşların aklına bu sefer şu soru düştü: Normal hayata ne zaman geri döneceğiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın zamanda normal hayata dönüş tarihiyle ilgili umut verici açıklamalar yaptı. Yerli aşıların test süreçleri ve yabancı aşıların ithalatı hakkında konuşan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılması ve eğitim de dahil üzere her kurumun ‘normal’ bir şekilde işlemesi için eylül ayını işaret etti.

Aylar sonra maske zorunluluğu kalkabilir

Pandemi yönündeki gelişmeleri açıklayan Fahrettin Koca, "Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu olmayabilir; fakat erken dönemde biz halen bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin değiliz. BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde önlediğini Uğur Hoca söylemişti; ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz." ifadelerini kullandı. Eylül ayından itibaren maskelerin de çıkarılabileceğini bildiren Koca, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek"

Bu yaz nüfusun %60’nın aşılanması hedefleniyor

Aşılanmanın önemini belirten Bakan Koca, aşılama çalışmalarına dair gelişmeleri şu sözlerle aktardı: "Maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması önemli. O nedenle aşılamanın yaygın yapılması çok önemli. Bunu haziran ve temmuzda yoğun şekilde sürdürmek istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz."

Yerli aşıların üretimi yakın

Faz-1 aşamasına gelen 3, Faz-2 aşamasına gelen 1, Faz-3 aşamasına gelen 1 yerli aşı olduğunu bildiren Sağlık Bakanı, bu aşılarla ilgili güncellemelerini de şu açıklamalarla gerçekleştirdi: "Faz-3 için kullanılacak doz üretimi bu aşıda tamamlandı. 'Stabilizasyon' dediğimiz 2 haftalık süresi var. Dolayısıyla stabilizasyonda bir sorun çıkmazsa 2 hafta sonra Faz-3 safhasına geçmiş olacağız. Asgari 2 yerde de üretimi erken başlatmak istiyoruz. Yani eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz"