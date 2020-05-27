Fahrettin Koca'dan Son Dakika Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması

Koronavirüs salgını sonrası salgının kontrol altına alınması için belirli önlemler alınmıştı. Bu önlemler kapsamında dört günlük sokağa çıkma yasağının yanı sıra 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa yasağı gibi önlemler bulunuyordu. Bakan Koca, kimlerin sokağa çıkabileceğine dair yeni bir açıklama getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de etkilerini sürdürüyor. Salgın hastalığın yayılmasını önlemek adına alınan önlemler sonucunda dört günlük bir sokağa çıkma yasağına karar verilmiş; 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Ülkemizde istikrarlı bir şekilde düşüş gösteren koronavirüs, belirli alanlarda da hayatın normale dönmesine imkan sağladı. Normalleşme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağına ilişkin de bir açıklama getirdi. Dört günlük sokağa çıkma yasağının bittiğini belirten Koca, kimlerin sokağa çıkabileceğini açıkladı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hâlâ devam ediyor:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının kalktığını belirtti. Yapılan açıklamada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının devam ettiğiyse şu sözlerle ifade edildi:

"GENÇ ARKADAŞLARIM, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. ÇOK SEVGİLER."

Evimizin kıymetini bilmeliyiz

Dört gün süren sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs saat 00.00 itibarıyla kalktığını duyuran Fahrettin Koca, açıklamalarında koronavirüs vakalarının görülmediği zamana dönmenin henüz mümkün olmadığından bahsetti. Tedbirli olmak gerektiğinin altını çizen Koca, "Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.