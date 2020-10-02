Fall Guys Sezon 2’nin Başlangıç Tarihi Açıklandı

2020 yılının en popüler oyunlarından olan Fall Guys’ın yeni sezonu yakında gelecek. Oyunun yapımcıları, sezon 2’nin çıkış tarihini duyurdu.

Battle Royale türüne yeni ve daha dost canlısı bir alternatif sunan Fall Guys’ın ilk sezonuna yavaş yavaş nokta koymaya hazırlanıyoruz. Oyunun ikinci sezonunun bu ay içerisinde başlayacağı uzun zamandır biliniyordu.

Mediatonic’in Cuma günü gerçekleştirdiği duyuru sayesinde yeni sezonun ne zaman başlayacağını biliyoruz. Yeni sezon 8 Ekim’de başlayacak. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda da bu bilgi doğrulandı.

Mediatonic, ağzındaki baklayı çıkardı

Yeni sezonun 8 Ekim’de başlayacağını açıklayan Mediatonic, Fall Guys hesabından yaptığı paylaşımda bazı yeni kostümlerin görüntülerini de paylaştı. Tabii ki bu kostümlerin en önemli ilham kaynağı yaklaşmakta olan Cadılar Bayramı oldu.

Yeni sezonda ejderhalar, cadılar, büyücüler ve daha pek çok ortaçağ/korku/fantastik temalı kostüm göreceğiz. Ayrıca yeni sezonda yeni bölümler ve bazı yeni temayla uyumlu özellikler yer alacak.

Yeni sezonu beklerken geçecek olan sürede ise oyuncular normalden iki kat daha fazla fame point kazanacak. Oyunda fame point bir anlamda sizin seviyenizi belli ediyor ve daha fazla seviye atladıkça daha fazla kostüm sahibi oluyoruz.

Sezona çifte puanla kapanış

“BAKLAYI ÇIKARMA GÖNDERİSİ

Tarihleri açıklamak her zaman bir şeyleri lanetlemek gibi olsa da Cadılar Bayramı ayındayız, yani bırakın lanetlenelim!

Sezon 2, 8 Ekim Perşembe günü başlıyor

Sezon 1, Sezon 2 başlar başlamaz sona erecek ve bu arada da sizlere İKİ KAT fame point vereceğiz.”

Yeni sezonda isimler, daha fazla Taç ödülü, rekabetçi oyunlar için daha fazla yeni mekanik getirilmesi bekleniyor. Şu ana kadar oyunun basit yapısı da oyuncular için gayet yeterli olmuştu. Önümüzdeki 1 haftada oyuncular, şimdiye kadar ulaşamadılarsa 40. seviyeye ulaşmaya çalışacak gibi duruyor. Siz Fall Guys oynuyor musunuz?