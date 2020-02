Yayınlanan Rapora Göre Far Cry 6 Önümüzdeki Sene Çıkacak

Önceki oyunlarıyla hayal kırıklığı yaratan Far Cry serisi, yeni oyunuyla Mart 2021’e kadar karşımıza çıkabilir. Yayınlanan rapora göre bu süreçte yeni bir Assassin’s Creed oyununun da duyurulması bekleniyor.

Ubisfoft’un elindeki en güçlü oyun serilerinden biri olan Far Cry, yeni oyunuyla gelmeye hazırlanıyor. Nisan 2020 ile Mart 2021 arasında 5 AAA oyun çıkaracak şirketin bu oyunlar arasında Far Cry 6’yı da bulundurması bekleniyor. Bu 1 senelik sürede Watch Dogs Legion, Gods and Monsters ve Rainbow Six Quarantine oyunlarının çıkacağını doğrulayan şirket, bu oyunlar dışında yeni bir Assassin’s Creed oyunu ile Far Cry 6’yı da oyunseverlerle buluşturacak.

Oyun endüstrisinin güvenilir kaynaklarından Kotaku’dan Jason Schreier’in yayınladığı rapora göre Ubisoft, Mart 2021’e kadar yeni bir Far Cry oyunu çıkaracak.

E3 2020’de Duyurulabilir

Schreier’ın yayınladığı rapor doğruysa, Ubisoft’un yeni Far Cry oyununu E3 2020’de tanıtacağını varsayabiliriz. Bu rapor aynı zamanda yeni Assassin’s Creed oyununun da E3’de duyurulacağı anlamına geliyor olabilir.

Yeni Far Cry oyunu aslında ilk kez karşımıza çıkmadı. Daha öncesinde Ubisoft Berlin’de ortaya çıkan yeni bir çoklu oyunculu Far Cry oyununun söylentileri vardı, ancak bu bilgilerin hiçbiri henüz doğrulanmadı. Şu an için herhangi bir resmi duyuru yapmayan Ubisoft, oyunların duyurusunu yapmak için E3 2020’yi mi bekler, yoksa öncesinde çıkacağına dair resmi açıklama gelir mi şu an için bilmiyoruz.

Dünyanın en ünlü açık dünyaya sahip oyunları arasında gösterilen Far Cry serisi, yeni oyunuyla birlikte çoklu oyunculu moduna da ağırlık verecek gibi gözüküyor. Şu anda hangi platformlara geliştirildiğine dair bir açıklama da yapılmayan Far Cry 6’nın; PC, PS4, Xbox One dışında PS5 gibi yeni konsolların da çıkış oyunlarından biri olacağı düşünülüyor.