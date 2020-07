Far Cry 6, Yanlışlıkla PlayStation Store'da Listelendi

PlayStation Store, yanlışlıkla Far Cry 6'yı listeledi. Yapılan listeleme, oyunun çıkış tarihini ve konusunu gözler önüne seriyor. Listeleme, kısa bir süre içerisinde kaldırılmış olsa da Far Cry'la ilgili önemli bilgiler açığa çıkmış durumda.

Video oyunseverler, bir süredir yeni bir oyun bekliyorlar. Bu oyun, ilk kez 2004 yılında tanışma imkanı yakaladığımız ve bir fenomen haline gelen Far Cry efsanesinin son üyesi Far Cry 6. Oyunun varlığı netleşmiş durumda ancak şu ana dek bu oyunla ilgili detaylı bir bilgi sahibi olamamıştık. Şimdi yaşanan bir sızıntı ise Far Cry 6 ile ilgili önemli detayları gözler önüne seriyor.

PlayStation Store, beklenmedik bir şekilde Far Cry 6'yı listeledi. Yapılan listeleme, oyunun çıkış tarihini ve oyunla ilgili bazı detayları ortaya koydu. Listelemede yer alan bilgilere göre Far Cry 6, 18 Şubat 2021'de oyuncuların beğenisine sunulacak. Dilerseniz hemen, söz konusu listelemeye ve bu listelemedeki detaylara yakından bakalım.

İşte PlayStation Store'da yer alan o listeleme

Listeleme, fark edildikten kısa bir süre sonra PlayStation Store'dan kaldırıldı ancak Ubisoft'un yaklaşmakta olan oyunu, yapılan listelemeyle birlikte detaylarıyla birlikte doğrulanmış oldu. Bu haftanın başından beri zaten türlü sızıntılarla boğuşan Ubisoft, pazar günü düzenleyeceği etkinlikten önceki son bir darbeyi de Sony'den yemiş oldu.

PlayStation Store'da listelenen Far Cry 6'nın detaylarına baktığımızda, bu oyunda Breaking Bad dizisiyle yakından tanıma imkanı bulduğumuz Giancarlo Esposito detayını görüyoruz. Listelemede yer alan bilgilere göre Esposito, Küba'dan ağır bir şekilde ilham alınmış olan Yara isimli bir ülkenin diktatörü olacak. Bizlerse bu oyunda, bu ülkedeki yerel savaşçılardan bir tanesi olan "Dani Rojas" isimli bir karakteri canlandıracağız.

Görünüşe göre Far Cry 6, bugüne kadar gördüğümüz en büyük oyun alanına sahip olacak. Çünkü PlayStation Store'da yer alan listeleme, oyunun bu özelliğine ayrı bir parantez açıyor. Ayrıca paylaşılan bilgilerde bu oyundaki Yara isimli ülkenin başkentinin Esperanza ismindeki bir şehir olacağını da açıkça görebiliyoruz.

Oyunla ilgili yapılan açıklamalara göre, oyunda Dani Rojas ile zorba iktidarı alt etmeye çalışacağız. Ayrıca bu bağlamda gerek silah gerekse araçlarımızın derme çatma malzemelerden oluşacağını da açıkça görebiliyoruz. Anlaşılan o ki Far Cry 6, seriye hayran olan tüm oyunseverleri hem zorlu hem de uzun soluklu bir hikayenin içine çekecek.

PlayStation Store'da yer alan bilgilere göre Far Cry 6, PlayStation 4 için satın alındığında da PlayStation 5 üzerinden oynanabilecek. Oyunseverler, sonraki süreçte eğer PlayStation 5 satın alırlarsa herhangi bir bedel ödemek zorunda olmadan oyunun PlayStation 5 sürümüne sahip olacaklar. Her ne kadar açıkça belirtilmese de bu durumun Xbox için de geçerli olabileceğini açıkça ifade edebiliriz.

Ubisoft, pazar günü bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında yeni oyun ve projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Şirketin bu etkinlik kapsamındaki planlarını önceden bilmek mümkün değil ancak yaşanan bu sızıntı, Ubisoft'un planlarını değiştirebilir ve şirket, Far Cry 6 ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunabilir. Son olarak, Ubisoft'un pazar günü düzenlenecek etkinliğinde Watch Dogs 2 oyununun da ücretsiz olarak dağıtılacağını hatırlatalım.