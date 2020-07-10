Superhot: Mind Control Delete Duyuruldu (Video)

Superhot: Mind Control Delete, muhteşem bir ücretsiz oyun kampanyası ile birlikte duyuruldu. Oyuna ücretsiz sahip olamayanlar ise üzücü bir fiyat etiketini ödemek durumunda kalacaklar.

SUPERHOT Team tarafından Oculus Quest, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Mac OS ve Linux için geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu Superhot’un devam oyunu Superhot: Mind Control Delete duyuruldu.

16 Temmuz itibarıyla oyuncularla buluşacak olan Superhot: Mind Control Delete, bu tarihe kadar orijinal Superhot oyununu satın almış olan herkese ücretsiz olarak sunulacak. Ancak oyunu Xbox Gold ya da Twitch Prime ile edinenler bu kampanyadan faydalanamayacak.

Superhot: Mind Control Delete, ilk oyuna sahip herkese ücretsiz olacak

SUPERHOT Team’e göre Superhot: Mind Control Delete, ilk oyun ile kıyaslandığında daha rafine ve daha büyük bir oyun. İlk oyuna göre daha doğrusal seviyelere ve yeni mekaniklere sahip olan oyunun 12-15 saatlik bir oynanışa sahip olacağı belirtiliyor.

PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak Superhot: Mind Control Delete'yi ücretsiz olarak elde edemeyenler, 25 dolarlık fiyat etiketini ödemek durumunda kalacaklar. Oyun, ilerleyen dönemde diğer platformlara da yayınlanacak ancak şimdilik VR, bu planlar arasında yer almıyor.

SUPERHOT Team, VR desteği ile ilgili yaptıkları açıklamada VR’ın yalnızca farklı bir platformdan ibaret olmadığını, kendi tasarım ve donanım zorlukları olduğunu. İyi bir VR deneyimi için tüm oyunu baştan yapılandırmaları gerektiğini ancak şimdilik böylesine büyük bir çalışma için planları olmadığını dile getirdi.

Superhot: Mind Control Delete tanıtım videosu