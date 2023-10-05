Gündeme gelen bir olay, “Çok şükür, bunu da başka ülkeye kaptırmadık." dedirtiyor. Esra Erol'un programında açığa çıkan olayda, eşini terk edip başka bir kadınla dinî nikâh kıyan adamın, dünyaya gelen ikiz çocuklarından birinin başkasından olduğu ortaya çıktı. Sizin de beyniniz yandı, biliyoruz. Böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğuna birlikte bakalım.

Mantık sorusu olarak mı, yoksa biyoloji sorusu olarak mı bakacağımızı bilemediğimiz bu tuhaf olay, bazıları için “karma” olarak nitelendirilse de yine bilim açıklayabiliyor.

“Bir adam, eşini terk etme, imam nikâhı, yeni eş, ikiz bebekler, farklı baba…” derken hangisini düşüneceğimizi şaşırıyoruz. En iyisi, her zamanki gibi arkamızı bilime yaslayarak böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğuna bakalım.

En temelden başlayalım: Çift yumurta ikizi ve tek yumurta ikizinin farkı.

İkiz dendiğinde muhtemelen aklınıza gelen ilk görüntü, tek yumurta ikizleridir. Yani tek bir sperm tarafından döllenen tek bir yumurtanın bölünmesidir. Bu tür ikizlerin zaten farklı babalara sahip olmaları imkânsız.

Ancak iki ayrı yumurtanın iki ayrı sperm tarafından döllenmesiyle oluşan çift yumurta ikizleri, birbirinden farklıdır. Sık yaşanmasa da iki farklı babadan da doğabilirler.

Dünyada şimdiye kadar 19 kez bu vaka rapor edilmiş ve biri Türkiye’de!

Heteropaternal süperfekundasyon adı verilen bir durum, epey nadir olsa da yaşanması imkânsız değil. Aynı regl döngüsü sırasında ikinci bir yumurtanın salınması durumunda meydana gelebilir. İlk yumurta döllendikten kısa bir süre sonra başka bir yumurta döllenebilir. Yumurtayı dölleyen spermler, farklı kişilere aitse bahsettiğimiz durumun ortaya çıkması mümkün.

Şöyle de özetleyebiliriz: Esra Erol'da bahsedilen durumun ortaya çıkması için kadının bir yumurta salması, bir erkekle seks yapması, ardından başka bir yumurta salması ve başka bir erkekle seks yapması gerekir. Üstelik tüm bunlar, 12-24 saat içinde olmalı.

X’te olaya gelen bazı tepkiler: