Fastest Car'ın Ardından Netflix'ten 2 Yeni "Araba" Dizisi

Fastest Car dizisinin ardından Netflix, 2 yeni araba dizisine daha yeşil ışık yaktı. İlk yayınlanan Fastest Car'ın izleyiciler tarafından yetersiz bulunmasının ardından bu iki dizi Netflix'in araba konulu dizilerdeki başarısını ortaya koyacak.

Piyasadaki çalkantılar ve düşen hisseleriyle boğuşan Netflix, Fastest Car dizisini yayınlamasının ardından, yine araba temalı yeni dizilerin geleceğini duyurdu. Fastest Car, her ne kadar izleyiciler tarafından yetersiz bulunsa da Netflix, otomobillerin başrolde olduğu dizilere devam edecek gibi görünüyor.

Yayınlanması planlanan ilk dizi 14 Eylül’de “Car Masters: Rust to Riches” olacak. Yeni dizi Mark Towle ve ekibinin Gotham Garajı’nda enkaz araçları nasıl son model araçlara çevirdiğini konu alacak.

Netflix’in yoldaki ikinci dizisi ise Hyperdrive. Dizi, dünyanın dört bir yanından gelen cesur sürücülerin zafer için yarıştığı dünyanın en büyük ve zorlu turnuva serisini konu alıyor. Hyperdrive için çekimler New York’ta devam ediyor ve 2019’da yayınlanmaya hazırlanıyor.

Netflix, yeni dizileri yayınlarken, izleyicilerin çoğunluğunda hayal kırıklığı yaratan Fastest Car’a 2. Sezon ile devam etmekte karar kıldı. Yoldaki yeni 2 dizinin konularına bakılırsa Fastest Car’dan daha başarılı olacaklar gibi görünüyor.