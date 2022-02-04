Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Fatih Altaylı, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) komiserler kuruluna seçildi. Daha önce TOSFED'de yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Altaylı, kurulda 'Üye' rolünü üstlenecek.

Dünya çapında otomobil yarışlarını düzenleyen ve yöneten kurum Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), bugün 2022-2023 yarış sezonunda komiserler kurulunda görev yapacak isimleri açıkladı. FIA tarafından açıklanan listede gazeteci yazar Fatih Altaylı da bulundu. Altaylı, FIA ‘Circuits Commission’a seçilen 31 üye isim arasında yer aldı.

Fatih Altaylı’nın da içinde bulunduğu FIA Circuits Commission, 2022-2023 yılında Meksikalı Jorge Abed’in başkanlığında görev yapacak. Aynı komisyonda motorsporlarının bu yılın en tartışılan ismi olan Avustralyalı Michael Masi, Formula 1 Güvenlik Temsilcisi olarak görev yapacak. Masi, geçtiğimiz sezon, sezonun son yarışının son turundaki kararıyla şampiyonluğun değişmesini sağlamıştı.

Altaylı, 2020-2021 F1 Türkiye yarışlarında hakemlik yapmıştı

Fatih Altaylı, Formula 1’in Türkiye’ye döndüğü 2020 ve 2021 yarışlarında yarış hakemi olarak görev yapmıştı. Altaylı, 2020’deki yarışta Derek Warwick, Gerd Ennser ve Dennis Dea ile birlikte; 2021’deki yarıştaysa Gerd Ennser, Felix Holter ve Enrique Bernoldi ile birlikte hakemlik görevini yürütmüştü.