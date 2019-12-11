Ülkemizde kullanılan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un belirledikleri güncel faturasız hat fiyatlarını derledik. Bu fiyatlara göz atarak, faturasız hat için size en uygun gelen operatörden SIM kart alabilirsiniz.

GSM operatörleri, her yeni dönemde yeni alınacak SIM kartlar için yeni tarifeler belirlerler. İlk olarak bu SIM kartlara kayıtlı bir hattınız olur, faturalı ya da faturasız hat seçiminize göre ödeme yöntemi de seçmiş olursunuz. Faturalı hat sahipleri, ay sonunda harcadıkları kadar ya da abonelikleri dahilinde bir fatura bedeli öderler; faturasız hat sahipleri ise, yükledikleri miktar kadar ay içinde harcama yapabilirler.

Hattınız faturalı da olsa faturasız da olsa internet, dakika ve SMS gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Şu an kullandığınız bir hattınız yoksa ya da yeni bir faturasız hat sahibi olmak istiyorsanız, dilediğiniz bir GSM operatörünü seçerek hattınızı alabilirsiniz. Operatörler tarafından her yeni dönemde belirlenen fiyatlarla beraber, şubelerin kişiye özel ya da kurumsal hat alımlarında yaptığı indirimler ve farklı kampanyalar da oluyor.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi en çok tercih edilen GSM operatörlerinin için güncel hat fiyatları yaklaşık olarak belli oldu. Listemizde yer alan fiyatlar, yeni dönemde geçerli olacak faturasız hat fiyatlarıdır. Şube kampanyalarının dışında, ödediğiniz yeni faturasız hat fiyatının bir bölümü hattınıza bakiye olarak tanımlanıyor. Yani ödediğiniz miktarın bir kısmıyla kendinize TL, numaranıza tanımlanıyor.

Tüm operatörler için faturasız hat fiyatları:

Turkcell: En az 100 TL, en fazla 150 TL (Bayiler için serbest piyasa koşulları söz konusu)

Vodafone: 95 - 120 TL

Türk Telekom: 95 - 100 TL

Turkcell faturasız hat sahibi olmak istiyorsanız ödeyeceğiniz ücret 100 TL'den başlıyor. Ancak Turkcell, bayiler için serbest piyasa koşullarından faydalanma hakkı veriyor. Dolayısıyla her bayi, faturasız hat satışı için kendi fiyatını ve kampanyalarını belirleyebiliyor.

Yeni bir Vodafone faturasız hat sahibi olmak isteyenler için belirlenen fiyat 95 ile 120 Türk Lirası arasında değişiyor. Şubelerden kaynaklı olarak değişen fiyatlardan, hattınıza bakiye olarak tanımlanacak olan tutar, seçtiğiniz tarifeye göre değişiklik gösteriyor.

Türk Telekom, yeni bir faturasız hat sahibi olmayan isteyenlere iki farklı seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden birinde, yeni faturasız hat için 90 ile 100 Türk Lirası arasında değişen bir fiyat ödüyorsunuz ve ödediğiniz tutarın 5 Türk Liralık bölümü hattınıza bakiye olarak yansıtılıyor. Diğer seçenekte ise, yeni faturasız hat için ortalama 120 Türk Lirası bir fiyat ödüyorsunuz ve ödediğiniz tutarın 20 Türk Liralık kısmı hattınıza bakiye olarak tanımlanıyor.

Türk Telekom alt operatörler için faturasız hat fiyatları:

BİMcell: 40 TL, bakiye 20 TL

40 TL, bakiye 20 TL Bursasporcell: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL Fenercell: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL Galatasaray Mobile: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL KAFKAFcell: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL Kartalcell: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL Samsuncell: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL Trabzoncell: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL Uğurcell: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL Wirofon: 50 TL, bakiye 20 TL

50 TL, bakiye 20 TL Pttcell: 50 TL, bakiye 20 TL

​Faturasız hat nasıl alınır?

Ülkemizde en çok tercih edilen GSM operatörlerinden yeni bir faturasız hat almak istiyorsanız, operatörler bunun için size iki farklı seçenek sunuyorlar. Dilerseniz klasik yöntemi seçerek, yeni bir faturasız hat almak istediğiniz GSM operatörünün en yakın şubesine giderek, birkaç küçük işlem sonrası kolayca yeni faturasız hattınıza sahip olabilirsiniz. Yanınızda nüfus cüzdanınız olması yeterli.

GSM operatörlerinin sunduğu diğer bir seçenek de online faturasız hat sahibi olma yöntemi. Eski yöntemde olduğu gibi işinizi gücünüz bırakıp da bir şubeye gitmenize gerek kalmıyor. Yeni bir faturasız hat almak istediğiniz GSM operatörünün internet sitesine giriş yapmanız yeterli. Burada sizden bazı kişisel bilgileriniz istenecek. Bilgilerinizi paylaşıp, onayladıktan sonra yeni faturasız hattınıza ait sim kart dilerseniz evinize, dilerseniz iş yerinize getiriliyor. Yoğun iş temposuna sahip kişiler için son derece kullanışlı bir yöntem.

Yeni dönem faturasız hat fiyatları bu şekilde belirlenmiş durumda, hangi GSM operatörünü seçeceğiniz tamamıyla size kalmış. Fakat iş yalnızca hat almakla bitmiyor. Harcama miktarınıza uygun bir tarife ve paket de seçmelisiniz. En çok tercih edilen GSM operatörleri olan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom şirketleri, kullanıcıları için pek çok avantajlı tarife ve paket sunuyor. Bunları inceleyerek, sizi en uygun olanı seçebilirsiniz.