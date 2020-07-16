Elon Musk, Bill Gates, Apple gibi büyük Twitter hesaplarında Bitcoin adresi paylaşım yapan hackerların ardından Twitter’dan yeni bir önlem geldi. Sosyal medya devi, doğrulanmış hesapların tweet atmasını geçici süreliğine engelledi.

Kısa süre önce sizlere Twitter’da yüksek takipçiye sahip onaylı hesaplarda Bitcoin dolandırıcılığı yapıldığını duyurmuştuk. Elon Musk, Apple, Bill Gates, Jeff Bezos, Uber gibi milyonlarca takipçiye sahip hesaplardaki bir açıktan faydalanan hackerlar, burada takipçilere bir bitcoin adresi vererek dolandırmaya çalıştı.

Bu hesaplardaki Bitcoin paylaşımları sürekli silinse de hackerlar bu paylaşımları yeniden ekliyordu. Twitter ise bu hayati sorunu anlık olarak önlemek için şu anda onaylı hesaptaki tweet paylaşımlarını ve şifre doğrulama adımlarını askıya aldıklarını söyledi. Şu an bizler de dahil olmak üzere Twitter’da onaylı hesabı olan kişi ve kurumlar Twitter’a herhangi bir paylaşım yapamıyor. Aynı zamanda yapılan paylaşımlara yorum da yapılamadığını bildirelim.

Normal hesaplarda paylaşım yapılabiliyor

Twitter, kısa süre önce attığı bir tweette, bu olayı incelerken ve çözerken tweet atamayabileceğimizi söyledi. Paylaştığımız görselde de gördüğümüz gibi şu an onaylı hesabımızdan paylaşım yapamıyoruz. Onaylanmayan standart hesaplarda ise anlık olarak herhangi bir sorun gözükmüyor. Twitter’ın bu saldırıyı ne zaman çözeceği bilinmiyor, ancak yüksek takipçili sayfaların takipçilerinden Bitcoin isteyip daha fazlasını vereceklerini söyleyen dolandırıcı hackerlar, şu ana kadar Twitter’a karşı galip gelmiş gibi görünüyor.

Yeni gelişmeler oldukça sizleri durumdan haberdar edeceğiz. Peki sizlerin Twitter’daki bu önlem hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu sorun kısa sürede çözülecek mi, yoksa bu hatayı önümüzdeki günlerde daha fazla görecek miyiz? Tüm bu düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.