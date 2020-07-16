Twitter, dün akşam hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan hack girişimi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin destek hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, elde edilen bulgulara ve saldırılara karşı atılan adımlara değinildi.

Sosyal medya kullanıcıları, dün akşam itibarıyla Twitter'da yaşanan hack olayına kilitlendi. Olaylar, dünyanın en ünlü isimlerinin Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla patlak verdi. Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimler, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden Bitcoin istediler. Söz konusu paylaşımlarda, Bitcoin gönderen kullanıcılara iki kat Bitcoin gönderileceği ifade ediliyordu.

İlk başta kimsenin anlayamadığı bu olaylar silsilesinin kısa bir süre sonra dolandırıcılık amaçlı olduğu ortaya çıktı. Özellikle de resmi hesaplardan yapılan bu paylaşımların bir hack girişimi sırasında yapıldığı ve esas amacın Bitcoin dolandırıcılığı olduğu anlaşıldı. Hatta Twitter yönetimi, saldırının önünü alamayınca resmi hesapların paylaşım yapmasını engelledi. Ayrıca olaylara dahil olan kimliği belirsiz bir kişi de bilgisayar korsanının Twitter sistemlerine nasıl sızdığını açıkladı. Elbette Twitter'ın da bu konuyla ilgili söyleyecek birkaç sözü bulunuyordu.

Twitter ekibi, dün gece neler yaşandığını açıkladı

Bilgisayar korsanı, ünlü isimlerin yanı sıra dünyanın en büyük şirketlerine ait hesapları da kullanmıştı. Bitcoin yatırımı bulunan kullanıcılarsa olayın tam olarak ne olduğunu anlamadan söz konusu Bitcoin cüzdanına para göndermişlerdi. Blockchain.com üzerinden edinilen bilgilere Twitter sistemlerine sızmayı başaran bilgisayar korsanı, yaklaşık 12 Bitcoin toplamıştı. Bu Bitcoin miktarının değeri ise yaklaşık olarak 109 bin 107 dolardı. Peki bu kadar büyük bir skandal nasıl yaşanmıştı? Haydi hep birlikte Twitter yönetiminin açıklamalarına bakalım.

Twitter yönetimine ait "Twitter Support" isimli hesap üzerinden yapılan açıklamalarda, bir güvenlik sorununun yaşandığı ve bununla ilgili de harekete geçildiği ifade edildi. Kullanıcılara bir de uyarıda bulunan yetkililer, süreç devam ederken tweet atmalarda sorun yaşanabileceğini ve parola sıfırlama işlemlerinin yapılamayabileceğini söyledi. Kullanıcılara, sakin ve sabırlı olmaları gerektiği ifade edildi.

Twitter yetkilileri, düzenli aralıklarla bilgi paylaşımı yapmaya devam ettiler. Sabaha karşı yapılan açıklamalarda çalışmaların hala devam ettiği ifade ediliyordu. Yetkililer, bu açıklamadan sonra ise araştırmanın devam ettiğini ancak ellerinde bazı bulgular olduğunu ifade edip bu bulguları Twitter kullanıcılarına aktardılar. Twitter yetkililerine göre yaşanan olay, koordineli olarak yapılmış bir sosyal mühendislik saldırısıydı.

Twitter yetkililerine göre bilgisayar korsanları, iç sistemlere ve yönetim araçlarına erişime sahip olan bazı çalışanları hedeflemişlerdi. Bu çalışanlar aracılığıyla da Twitter sistemlerine erişim sağlayan hackerlar, sahte paylaşımlar yapmışlardı. Twitter yetkilileri, özellikle de resmi hesapların başka hangi amaçlar uğruna kullanıldığı ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını açıklayarak araştırmalarına devam ettiklerini söylediler.

Twitter yetkilileri, platformları üzerinden yaptıkları bu açıklamalara devam ederken hesaplarda yapılan paylaşımları kaldırdıklarını ve özellikle de resmi hesaplara erişimi kısıtladıklarını açıkladılar. Bu süreçte araştırma yapmaya devam edeceklerini ifade eden yetkililer, açıklamalarının devamında da resmi hesapların güvenliğini sağladıktan sonra sahiplerine iade edileceğini söylediler.

Twitter yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları son açıklamada da çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek Twitter'ın iç sistemleri ve yönetim araçları için önemli adımlar attıklarını vurguladılar. İlerleyen dönemlerde açıklama yapmaya devam edeceklerini bildiren yetkililer, şu ana kadar da yeni bir açıklama yapmadılar. Ancak Twitter yetkililerinin yaptığı bu açıklama ve yapılan çalışmalar, 100 bin dolardan daha fazla tutan Bitcoin'in çalınmasının önüne geçemedi.