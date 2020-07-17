Twitter: Hackerlar Siber Saldırıda 130 Hesabı Hedef Aldı

Twitter tarafından aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz gece gerçekleşen siber saldırı 130 Twitter hesabını hedef aldı ancak bunlardan yalnızca birkaçına erişim gerçekleştirildi.

Sadece bir gün önce 13 yıllık tarihinin en ağır siber saldırılarından birine maruz kalan Twitter, ABD’nin yeni başkan adaylarından Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama, Tesla CEO’su Elon Musk ve Microsoft kurucusu Bill Gates gibi üst düzey isimlerin ‘mavi tikli’ hesaplarının hacklenmesiyle birlikte bir anda dünya gündemine oturdu.

Konuyla ilgili hala pek çok aydınlatılmamış bilgi bulunuyor ve Twitter, çalışmalarına devam ederken bir yandan da kullanıcıları bilgilendirerek güvenlik konusunda endişelenmemelerini sağlamaya çalışıyor. Twitter Support hesabından uzun bir flood yayınlayan Twitter, hem hack olayı ile ilgili bilgiler aktardı hem de bazı uyarılarda bulundu.

"Hackerların şifreleri çaldığına dair bir bulgu yok"

Hackerların, üst düzey kişilere ait Twitter hesaplarına erişim sağlamalarına rağmen şifreleri ele geçirdiğine dair bir bulgu olmadığını dile getiren Twitter, hackerların siber saldırı sırasında 130 hesaba saldırı gerçekleştirdiğini ancak bunlardan birkaçına erişim sağlayarak tweet atabildiklerini belirtti.

Siber saldırı sırasında onaylı hesapların tweet atma özelliğini devre dışı bırakan Twitter, hedeflenen hesapların tespit edilmesiyle tweet atma özelliğini geri getirmişti. Bununla birlikte Twitter Support tarafından aktarılan bilgilere göre hesapların Twitter Verilerini İndirme özelliği, hackerların erişim sağlama ihtimaline karşı hala devre dışı durumda.

Twitter, söz konusu siber saldırının kim ya da kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği sorusuna hala bir yanıt verebilmiş değil. Bu bilinmezlik, konuyla ilgili bazı spekülasyonların peşi sıra ortaya atılmasına neden oldu. Bu spekülasyonlardan en dikkat çekeni ise saldırının aslında kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerini hedeflediği oldu.