İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Ferrari, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde durdurulan üretime 14 Nisan'da tekrar başlayabilir. Bu noktada firmanın tedarik zincirinde rol oynayan diğer şirketlerde herhangi bir sorun çıkmaması da büyük önem teşkil ediyor.

Dünya genelinde milyonların takip ettiği pek çok etkinliğin iptal edilmesine ya da ertelenmesi neden olan yeni tip koronavirüs salgını, pek çok dev firmanın fabrikalarını kapatmasına da yol açmıştı. Bu noktada virüs salgınının en yoğun olduğu ülkelerden biri olan İtalya merkezli otomobil üreticisi Ferrari, 14 Mart tarihinde üretime geçici bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu.

Normal şartlar altında 27 Mart’ta tekrar üretime başlaması beklenen tesisin, ülkenin durumundan da anlaşılabileceği üzere daha ileri bir tarihte açılmasına karar verildi. Yeni hedeflerinin 14 Nisan 2020 olduğu söylenen İtalyan üreticinin, her şey yolunda giderse ve tedarik zincirinde herhangi bir aksama yaşanmazsa bu tarihte tekrardan üretime başlaması bekleniyor.

Ferrari, Formula 1 fabrikasını da kapatmıştı:

Ferrari, her ne kadar 14 Nisan’da üretime başlamayı planlasa da bu ancak tedarikçilerde herhangi bir sorun yaşanmazsa olabilecek. Bu süreçte bazı personelin evden çalışmaya devam ettiği firmadan konuya dair yapılan açıklamada, “COVID-19’un yayılması nedeniyle oluşan belirsizlik göz önüne alındığında, şirket çalışanlarının sağlık ve refahı için tüm tedbirleri alıyoruz ve tüm bunları hissedarların çıkarlarını gözeterek yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Lüks otomobil üreticisi, virüs salgınının yarattığı belirsizliğin göz önünde bulundurulduğunu ve yatırımcılara durumla ilgili ilk bilginin çeyrek kazançlarıyla birlikte 4 Mayıs’ta duyurulacağını söylüyor. Maranello merkezli firma, koronavirüs nedeniyle yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da en azından iki hafta süreyle faaliyete ara verdiğini açıklamıştı. Üretimde yaşanan bu aksaklıkların mali tabloya nasıl yansıyacağıysa merak konusu.

İtalya merkezli Ferrari’nin üretimleri durdurmasının ardından kısa süre süre içerisinde bu kervana Lamborghini de katılmıştı. Bununla birlikte Maserati’yi de bünyesinde bulunduran FCA Grup da 16 Mart tarihinden itibaren üretimleri durdurdu.