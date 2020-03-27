Tesla, Gigafactory’deki Personel Sayısını %75 Azaltıyor

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’yı da etkilemiş görünüyor. Gelen bir habere göre şirket Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan devasa tesisi Gigafactory personelini artan COVID-19 vakaları yüzünden %75 azaltma kararı aldı.

Bloomberg tarafından bildirilenlere göre Tesla da koronavirüs salgınından etkilenen şirketler arasına girdi. Tahoe Reno Endüstri Merkezi'nden gelen bir güncellemeye göre COVID-19 sebebiyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla personel azaltma kararı verdi.

Tesla’nın gündemindeki fabrika Gigafactory büyük bir sanayi parkında yer alıyor. TRIC olarak bilinen 107 bin dönümlük bu sanayi parkı; Tesla Gigafactory’nin yanı sıra Google, Switch, Walmart dağıtım merkezi ve PetSmart'a da ev sahipliği yapıyor. Konuyla ilgili Tesla’dan henüz bir açıklama gelmezken haberin doğruluğu hakkında çeşitli yorumlar yapılıyor.

Alınan önlemler çok fazla:

Sanayi parkında yer alan tüm şirketlerin COVID-19'u oldukça ciddiye aldığı ve önemli operasyonları sürdürürken belirlenen yönergelere uymak için uygulanan önlemleri düzenli olarak güncellediği biliniyor. Bu önlemler; çalışanların ateşlerini kontrol etmek, merkezi erişim oluşturmak, uzaktan çalışmaya izin vermek ve iş istasyonları arasında mesafe yaratmak olarak öne çıkıyor.

Tesla'nın olası personel azaltma kararının COVID-19'un yayılmasıyla ilgili duyduğu kaygılar üzerine 3.500 çalışanının tümünü sahadan çeken Panasonic'in hamlesini izlediği de söyleniyor. Hatırlayanlar olacaktır; 20 Mart tarihinde Panasonic, önce operasyonları hızlandıracağını ve ardından 14 gün boyunca kapanacağını açıklamıştı.

Tesla'nın ABD'de; Model X, Model S, Model 3 ve şimdi Model Y'yi ürettiği fabrika da dâhil olmak üzere birçok fabrikası var. Şirketin daha önce Fremont tesisinde 10.000'den fazla olan işçi sayısını 2.500'e düşürdüğü biliniyor. Bu haftanın başlarında da şirketin, iki Tesla çalışanının COVID-19 testinin pozitif sonuç verdiğini işçilere bildiren bir e-posta gönderdiği söylenmişti. TechCrunch tarafından yayınlanan bu e-posta, işçilerin nerede çalıştığına dair bir bilgi içermiyordu.