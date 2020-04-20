İtalyan otomobil devi Ferrari'nin yeni modeli geçtiğimiz yıl gün yüzüne çıkmıştı. Yeni aracına 'Roma' adını veren şirket, retro ve minimalist tasarımıyla çok güçlü bir motoru birleştirdi. Şirket şimdi de kullanıcılara Roma'yı istedikleri gibi dizayn etme fırsatı sundu.

Otomobil sektörünün dikkat çeken şirketlerin başında hiç şüphesiz Ferrari geliyor. Şirket, ürettiği hemen her araçla, kullanıcıları kendisine hayran bırakmayı başardı. Son olarak yeni bir modelle karşımıza çıkan Ferrari, retro bir tasarımla günümüz teknolojilerini bir araya getirerek ortaya muhteşem bir iş çıkarmış durumda.

Ferrari Roma adlı araç, tasarım açısından bakıldığında 1950'li ve 1960'lı yılların İtalya'sını temsil ediyor zira araç, Ferrari'nin '250 GT Berlinetta Lusso' ve '250 GT 2 + 2' modellerinden izler taşıyor gibi görünüyor. Tasarımıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ferrari Roma, Aston Martin DB11’e de bir cevap gibi duruyor.

Ferrari Roma, kullanıcılara farklı yapılandırmalar sunuyor:

Zarif tasarımıyla göz kamaştıran Ferrari Roma, uzun zamandır Ferrari’nin en iyi görünümlü modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İtalyan şirket, devreye aldığı çevrimiçi yapılandırma tanımlayıcıyla aracı renk, gövde aksamı, iç mekân renklendirmeleri açısından istediğiniz gibi düzenlemenize olanak tanıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina günlerinde Ferrari’nin sunduğu bu uygulama, araca daha detaylı bakma fırsatı sunuyor.

Çoğu otomobil üreticisi yapılandırmalarda aracı sabit bir arka planla sergilerken Ferrari, yolda 360 derecelik bir görünüm sağlıyor. Lüks iç mekanın 360 derecelik manzarası da deneyimlenebiliyor. Yapılandırma aracı, geniş bir yelpazede katı, metalik, tarihi ve özel dış cephe boyası seçenekleri sunuyor. Ayrıca araca karbon parçalar, özel jantlar, alüminyum, siyah, mavi, kırmızı veya sarı fren kaliperleri ekleyebilirsiniz.

Ferrari Roma için farklı renk seçenekleri mevcut:

Aracın özelliklerden biraz daha bahsedecek olursak Roma'nın kaputunun altında 612 beygir gücünde bir motor bulunuyor. 3,9 litrelik çift turbolu V8 motorun kullanıldığı Roma, 760 Nm tork üretebiliyor. Ferrari'nin yeni süper otomobili, 8 ileri vitesli ve çift kavramalı bir şanzımana sahip. Araç, bu kurulumla 3,4 saniyede yaklaşık 100 km/sa hıza ulaşıyor.