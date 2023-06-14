Fiat'ın bir süredir konuşulmakta olan crossover modeli 600, bir videoda tüm tasarım detaylarıyla yer aldı. Elektrikli otomobil, 500 modelinin daha 'cüsseli' versiyonu olacak.

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası Fiat, bir süredir "600" olarak isimlendirilmesi beklenen yeni bir crossover ile gündemde. Araçla ilgili bilgiler oldukça kısıtlı ve bugüne kadar da aracı net bir şekilde göremedik. Bundan birkaç ay önce, Fiat 600'ün casus kameralara yakalanan görüntülerini sizlere aktardık.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fiat'ın "Open Doors" başlıklı videosu, yaklaşmakta olan crossover'ın bugüne kadarki en yüksek kaliteli görüntülerini ortaya koydu. Buna göre; Türkiye'de de satılmakta olan Fiat 500e'yi andıran crossover, genel görünüm itibarıyla Fiat'ın 500 serisindeki tasarım dilinden çok da uzak değil. Fiat 600'ü serideki diğer modellerden ayıracak tek fark, diğer modellerden daha yüksek ve büyük görünecek olması. Peki Fiat 600 nasıl görünecek?

Karşınızda Fiat 600

Bu otomobilde lityum iyon batarya olduğu, aylar öncesinden biliyordu. Bu durum, aracın hibrit veya tamamen elektrikli versiyona da sahip olacağının açık bir göstergesi. Ancak otomobilin hangi motor tipine sahip olduğu net değil. Sektör kaynakları, Fiat 600'de 156 beygir gücü üreten bir elektrik motoru bulunabileceğini ifade ediyorlar. Aracın menzili ise yüksek ihtimalle 400 kilometrenin biraz üzerinde olacak.

İddialara göre Fiat'ın yaklaşmakta olan crossover modeli, Stellantis'in ikinci nesil CMP isimli platformunun üzerine oturacak. Eğer bu doğru ise Fiat 600 ile Jeep Avenger'ın akraba olacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

*Casus kameralara yansıyan eski görüntü.

Stellantis CEO'su CEO Carlos Tavares, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada Fiat'ın 2023 yılında 2 yeni model ile karşımıza çıkacağını söylemişti. O dönemlerde yapılan açıklamalarda, tanıtılacak otomobillerin her ikisinin de elektrik motoruna sahip olacağı belirtilmişti. Fiat 600, bu iki modelden bir tanesi olabilir.

Fiat 600'ün gösterildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz