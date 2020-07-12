FIAT'ın Elektrikli Otomobili 500e Görüntülendi

İtalyan otomobil üreticisi FIAT'ın tamamen elektrikli aracı 500e, Fransa'da düzenlenen lansmanda kanlı canlı görüntülendi. Peki, araçla ilgili öne çıkan detaylar neler gelin hep birlikte bakalım.

Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle insanların toplu halde gittiği birçok etkinlik, iptal edilmek ya da ertelenmek zorunda kaldı. Bunlardan bir tanesi de İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'ydı.

Otomobil fuarının iptal edilmesi üzerine birçok otomobil üreticisi araçlarının tanıtımı için farklı yollar izledi. Bu üreticilerden bir tanesi olan FIAT da yeni 500e modelinin tanımı için ilk olarak çevrimiçi bir müze oluşturdu. Şirket, daha sonra aracın kanlı canlı görüntülenmesine de izin verdi ve Motor 1 ekibi FIAT'ın yeni aracının fotoğraflarını çekti.

FIAT 500e

İtalyan otomobil üreticisi yeni aracı FIAT 500e'nin lansmanını Fransa'daki alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdi. 10 yıldan uzun bir süredir yollarda olan FIAT 500 modeline oldukça benzeyen aracın uzunluğu 6 cm, genişliği 4 cm, aks mesafesi ise 2 cm uzamış.

Motor1'de yer alan habere göre aracın 2015 makyajlı arka tarafı ile ortası boşaltılan stop grubunda eskiye dönüş görülüyor. Şirket, yeni elektrikli aracı 500e'nin ilk 500 adedini "cabriolet" gövde tipiyle satışa çıkaracak.

Bagaj hacmi 185 litre olan 500e, 10,25 inç direksiyona ve 7 inçlik multimedya ekranına ve dijital gösterge paneline sahip. 2. seviye otonom sürüş asistanı bulunan araçta çeşitli sürüş modları da yer alıyor. 87 kW ya da 120 beygir gücünde motora sahip olan araçta yer alan 42 kW/sa'lik bataryası 320 km'lik bir menzil sunuyor.

En çok merak edilen kısım, yani aracın fiyatı 37 bin 900 euro (293 bin 911 TL). Ayrıca Avrupa'da elektrikli araç teşviki bulunduğu için ülkelere göre değişen indirimler de yapılabiliyor. Motor1 ekibinin çektiği Fiat 500e fotoğrafların tamamını ise buradan inceleyebilirsiniz.