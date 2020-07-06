Fiat 500X 2020 Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Fiat, geçtiğimiz kış aylarında Sarıkamış'ta düzenlediği lansman ile B segmenti SUV Fiat 500X'i Türkiye piyasasına sunmuştu. Tasarımsal olarak çok fazla değişikliğe uğrayamayan Fiat 500X'in bütün özelliklerini güncel fiyat listesiyle birlikte sizlerle paylaştık.

İtalyan devi Fiat, piyasaya sürdüğü 500 serisiyle hem küçük hem de ekonomik araba tercih edenlerin beğenisini toplamıştı. Şirket, 2019 yılının son aylarında B segmente ait SUV aracı 500X’in lansmanını gerçekleştirmişti.

500 serisi içerisinde en sportif model olarak karşımıza çıkan 500X, yeni gövde kitine, makyajlanmış kasaya ve birden fazla donanım ve motor seçeneğine sahip. Fiat 500X’in tasarımına ve teknik özelliklerini sizler için yakından inceledik.

Tasarım:

Dış tasarım:

Yeni Fiat 500X’in ana hatlarında çok bariz değişiklikler yok. Araç daha önceki modellerine göre sadece biraz makyaj görmüş. Araba, ilk bakışta ön ve arka kısmında bulunan full LED farlarıyla dikkat çekiyor. Arabanın daha iyi bir gece sürüş özelliğine sahip olacağı kaçınılmaz bir gerçek.

Fiat 500X’in şu anda 3 farklı donanım seçeneği bulunuyor ve her donanımda arabanın görünümü farklılık gösteriyor. Aslında her donanımın farklı ihtiyaçlara hitap ettiğini ve tasarımların da bu ihtiyaçlara göre belirlendiğini söyleyebiliriz.

İç tasarım:

Araç, koltuklarda kumaş, direksiyonda deri döşemelere sahip. Araçta aynı zamanda çift bölgeli dijital klima, ayarlanabilen sürücü koltuğu ve artık her araçta gördüğümüz hazneli kol dayama bölümü bulunuyor.

Araba, yolculukları daha ferah ve iç açıcı hale getirecek elektrikli açılabilir cam tavana da sahip. Arabanın Sport donanımında iç tasarımda da değişikliğe gidilmiş ve araçta diğer paketlerin aksine sportif ambiyansı yansıtacak daha koyu döşemeler, alcantara deri döşemeli gösterge ekranı ve kenarları kırmızı paspaslar bulunuyor.

Multimedya sistemi:

Fiat 500X’de Uconnect teknolojisine sahip 7 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran, hem sürücünün hem de yandaki yolcunun kolayca erişim sağlayabilmesi için analog düğmelere de sahip.

Multimedya sistemi aynı zamanda cep telefonunuzu arabaya kolayca entegre edebileceğiniz Apple CarPlay ve Android Auto yazılımlarına da sahip. Arabanın direksiyon bölümünde ise sürücüye araç hakkında önemli bilgileri yansıtan 3,5 inçlik beyaz gösterge paneli bulunuyor.

Güvenlik:

Adaptif hız sabitleme sistemi:

Artık her arabadan aşina olduğumuz hız sabitleme sistemi Fiat 500X’de de bulunuyor. Araç, aynı zamanda bir radar sensörüne sahip ve yoldaki araçların hızını algılayarak kendi hızını da trafiğe uygun bir şekilde ayarlayabiliyor.

Trafik işaretlerini okuma ve akıllı hız asistanı:

Arabanın içerisinde bulunan sistem, yol üzerindeki trafik levhalarını algılıyor ve algıladığı uyarıları sürücüye gösterge paneli üzerinden görsel bir şekilde bildiriyor. Bu özellik hız sınırlayıcı aktif olduğunda kullanıldığı zaman ise araç isteğe bağlı bir şekilde hızını trafik levhaların belirttiği azami sınıra göre ayarlayabiliyor.

Otonom acil durum freni:

Otonom acil durum freni, öndeki aracın hızını algılar ve eğer aracınız öndeki araca çok hızlı bir şekilde yaklaşıyorsa çarpışma riskini sürücüye bildirir. Sürücü bu uyarıları dikkate almadığında ise araç kendisini saatte 7 km hıza indirecek şekilde frenlemeye başlar ve sürücüyü hem görsel hem de sesli bir şekilde uyarmaya devam eder.

Şerit takip sistemi:

Fiat 500X, arabanın şerit içerisindeki konumunu algılamak ve korumak için kamera tabanlı bir sistem kullanıyor. Araç sinyal verilmeden sağ ya da sol şeride taşma yaptığı anda Fiat 500X hem torkla direksiyon direncini artırıyor, hem de sürücüyü görsel ve bir şekilde uyarıyor. Dalgınlık sonucu oluşan kazaları düşününce Fiat 500X’in bu özelliği çoğu durumda hayat kurtarıcı bile olabilir.

Kör nokta uyarı sistemi:

Kör noktaların ölümcül kazalara bile yol açabileceği kaçınılmaz bir gerçek. Fiat 500X, bu sebeple doğan kazaları önleyebilmek adına aracın kör noktasında başka bir araba algıladığı anda sürücüye sağ ve sol aynalardan uyarı veriyor.

Arka çapraz trafik uyarı sistemi:

Fiat’ın sahip olduğu Rear Cross Patch Detection teknolojisi, geri geri gittiğiniz durumlarda araca yaklaşan başka bir araç fark ettiği anda gösterge paneli üzerinden sürücüyü hem görsel hem de sesli bir şekilde uyarıyor.

Fiat 500X donanım paketleri:

500X Urban:

Fiat, hem güvenlik hem de konfora dayalı özelliklerini donanımlara göre ayırmış durumda. Yukarıda saymış olduğumuz güvenlik önlemleri maalesef 500X’in Urban donanımında bulunmuyor. Güvenlik özelliklerinin ücrete tabi tutulması bizce Fiat için büyük bir eksiklik.

Urban donanımının sahip olduğu özellikler arasında 16 inçlik alaşım jantlar, halojen gündüz sürüş farları, manuel klima, hız sabitleme, arka park sensörü, elektrikli park freni ve USB, Bluetooth destekli 3,5 inçlik gösterge ekranı bulunuyor.

500X Cross:

Ne yazık ki 500X’in Cross donanım paketinde de yukarıda vermiş olduğumuz hayat kurtarıcı güvenlik önlemleri bulunmuyor. Aracın sahip olduğu özelliklerin arasında 17 inçlik alaşım jantlar, dijital klima, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bulunuyor.

Bu donanımda aynı zamanda yukarıda vermiş olduğumuz multimedya donanımlarına ek olarak arka yolcular için USB portu da bulunuyor. Tasarım yönünde ise arabaya Off Road özelliği kazandıran Off Road tampon bulunuyor.

500X Sport:

Fiat 500X’in Sport donanımının serinin en zengin donanımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz, Yukarıda vermiş olduğumuz bütün özellikler ve bunlara ek olarak yağmur ve karanlık sensörleri, ön park sensörleri ve alüminyum pedal çerçeveleri Fiat 500X’de mevcut.

Bütün bunlara ek olarak 500X Sport diğerlerine nazaran daha agresif ve sportif bir tasarıma sahip ve aracın çamurlukları ve etekleri gövdeyle aynı renge sahip. Sportu spor araba yapan en büyük özelliklerinden bir diğeri ise arka tarafta çift egzoz çıkışının bulunması.

Fiat 500X performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Fiat 500X 2020, iki benzinli ve bir dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip. En düşük hacme sahip benzinli manuel motoru 1.0 Firefly T3 120cv, üç silindire ve 1750 maksimum tork gücüne sahip. 1.3 Firefly T4 150cv DCT benzinli motoru ise 4 silindirli, otomatik şanzımana sahip ve 1850 maksimum tork gücüne sahip.

Arabanın tek dizel motor seçeneğinde 1.6 MultiJet II 120cv DCT motor bulunuyor. Bu motor ise 4 silindire sahip ve 1750 maksimum tork gücüne sahip. Motorların yakıt tüketimlerine birlikte yakından göz atalım.

1.0 Firefly T3 120cv (120hp)

Ortalama (lt/100 km): 5,4 - 5,8

Şehir içi (lt/100 km): 6,3 - 6,8

Şehir dışı (lt/100 km): 4,7 - 5,1

1.3 Firefly T4 150cv DCT (150hp)

Ortalama (lt/100 km): 5,6 - 5,7

Şehir içi (lt/100 km): 6,9 - 7,5

Şehir dışı (lt/100 km): 4, 9 - 5,2

1.6 MultiJet II 120cv DCT (120hp)

Ortalama (lt/100 km): 4,4 - 4,7

Şehir içi (lt/100 km): 5,4

Şehir dışı (lt/100 km): 3,8 - 4,4

Fiat 500X 2020 fiyatları:

500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT 187.900 TL - 177.900 TL

500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT 232.900 TL - 207.900 TL

500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT 242.900 TL - 232.900 TL

500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 257.900 TL - 247.900 TL

500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT 254.900 TL - 244.900 TL

Gördüğünüz üzere Fiat 500X’in sahip olduğu yeni tasarımı ve teknik özellikleri birlikte yakından inceledik. Bize göre arabanın en büyük dezavantajı, güvenlik önlemlerinin her donanımda standart olarak sunulmuyor oluşu.

Günümüzde bu tarz güvenlik önlemlerinin standart olarak her modelde sunulmaya başladığını düşünürsek Fiat bu konuda biraz eksik kalmış gibi görünüyor. Siz yeni Fiat 500X hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.