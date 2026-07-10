Fiat ÖTV muafiyetli araç listesi 2026 güncel liste içeriğimizde. Hangi modellerin kapsamda olduğunu bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖTV muafiyeti, belirli şartları sağlayan vatandaşların sıfır kilometre araçlara önemli vergi avantajlarıyla ulaşabilmesini sağlıyor. Bu nedenle birçok kişi, Fiat'ın hangi modellerinin ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabildiğini ve hangi seçeneklerin öne çıktığını araştırıyor.

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Bu içerikte** Fiat'ın 2026 yılında ÖTV muafiyetl**i olarak tercih edilebilen modellerine göz atacağız. Ayrıca her modelin öne çıkan özelliklerini, kullanım amacını ve hangi kullanıcı profiline hitap ettiğini de kısaca değerlendireceğiz. Gelin güncel Fiat ÖTV muafiyetli araç listesine birlikte bakalım.

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Fiat ÖTV Muafiyetli Araç Listesi 2026 Güncel

Fiat Egea Sedan

Egea Cross

Grande Panda

600 / 500e

Fiorino Combi

Topolino

Fiat Egea Sedan

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Fiat Egea Sedan, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer almaya devam ediyor. Geniş iç hacmi, büyük bagaj kapasitesi ve ekonomik kullanım maliyetleriyle özellikle aileler tarafından tercih ediliyor. Uzun yol konforu ve ulaşılabilir yedek parça maliyetleri de modelin güçlü yönleri arasında bulunuyor. ÖTV muafiyetli araç arayan kullanıcıların ilk değerlendirdiği seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

Fiat Egea Cross

SUV görünümünü sedan ve hatchback pratikliğiyle birleştiren Egea Cross, yüksek sürüş pozisyonu isteyen kullanıcılar için dikkat çekiyor. Şehir içinde rahat kullanım sunarken uzun yolculuklarda da konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor. Modern tasarım detayları ve güncel donanımları sayesinde Fiat'ın en popüler modelleri arasında yer alıyor. Özellikle crossover segmentine ilgi duyan kullanıcıların tercih ettiği seçeneklerden biri.

Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda, markanın ikonik Panda modelini modern bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumladığı B-SUV sınıfındaki modelidir. Geniş iç mekânı, şehir kullanımına uygun kompakt boyutları ve güncel teknolojileriyle öne çıkıyor. Avrupa pazarında hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarla sunuluyor.

Fiat 600 / 600e

Fiat 600, markanın şehir odaklı SUV ailesine katılan kompakt crossover modeli. 600e ise aynı modelin tamamen elektrikli versiyonu olarak dikkat çekiyor. Retro çizgiler taşıyan tasarımı modern teknolojilerle birleştiren araç, geniş yaşam alanı ve günlük kullanıma uygun menzil sunmayı hedefliyor.

Fiat Fiorino Combi

Fiat Fiorino Combi, hafif ticari araç özelliklerini binek otomobil konforuyla bir araya getiren çok amaçlı bir model. Geniş bagaj hacmi ve esnek koltuk düzeni sayesinde hem aile kullanımı hem de küçük işletmeler için tercih ediliyor. Kompakt ölçüleri şehir içinde kolay manevra imkânı sağlarken, ekonomik dizel motor seçenekleri düşük yakıt tüketimi sunuyor. Dayanıklı yapısı ve kullanım maliyetlerinin düşüklüğü Fiorino Combi'nin en güçlü yönleri arasında.

Fiat Topolino

Tam elektrikli yapısıyla dikkat çeken Fiat Topolino, özellikle şehir içi kısa mesafe kullanımları hedefleyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir mobilite çözümü sunuyor. Kompakt boyutları sayesinde dar sokaklarda ve yoğun şehir trafiğinde büyük avantaj sağlıyor. Düşük enerji tüketimi ve kolay kullanımıyla farklı bir ulaşım alternatifi olarak öne çıkıyor.