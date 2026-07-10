Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı düşünenler için Fiat'ın kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın en çok tercih edilen modellerindeki güncel indirimleri ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen markalarından biri olan Fiat, Temmuz 2026 döneminde çeşitli modellerinde sunduğu kampanyalarla tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle geniş kullanıcı kitlesine hitap eden modelleriyle öne çıkan marka, fiyat avantajları ve finansman destekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

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Bu içerikte Fiat'ın Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listesini bir araya getiriyoruz. Eğer Egea Sedan, Egea Cross, 600 veya Grande Panda gibi modellerden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu kampanyaları ve fiyat avantajlarını aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Fiat Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Fiat Egea Sedan

Fiat'ın Türkiye otomobil pazarındaki en popüler modellerinden Egea Sedan'ın fiyatında indirime gidildi. Daha önce 1 milyon 499 bin 900 TL'den satışta olan model, güncel fiyat listesinde 1 milyon 369 bin 900 TL'ye geriledi. Böylece Egea Sedan'da 130 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

Fiat Egea Cross

SUV görünümünü hatchback yapısıyla birleştiren Egea Cross'un fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 880 bin 500 TL'den 1 milyon 780 bin 500 TL'ye inerken, toplamda 100 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

Fiat Grande Panda Elektrikli 2026

Fiat'ın yeni nesil elektrikli modeli Grande Panda Elektrikli 2026 da fiyatı düşen araçlar arasında yer aldı. Daha önce 1 milyon 609 bin 900 TL olarak açıklanan model, yeni fiyat listesinde 1 milyon 465 bin TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte araçta 144 bin 900 TL'lik indirim uygulanmış oldu.