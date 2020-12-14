Milli Takımımız, FIBA NBA 2K21 Turnuvasında Şampiyon Oldu

FIBA'nın düzenlediği NBA 2K21 FIBA Esports Open 2020 II Avrupa Konferansı turnuvasında milli takımımız, 7 maçlık galibiyet serisiyle şampiyon oldu. Milli takımımız, finalde Almanya'yla karşılaştı ve rakibini 2 maçta da yenmeyi başardı.

Koronavirüs pandemisinin de ortaya çıkmasıyla çok daha önemli olmaya başlayan espor turnuvaları, pek çok farklı oyun türünde büyük mücadeleleri bizlerle paylaşıyor. Ülkemizin de özellikle belli oyunlarda büyük başarılar yakaladığını görüyoruz. Daha önce CS:GO turnuvalarında büyük başarılar yakalayan Türkiye, şimdi de FIBA Esports Open 2020 II'de şampiyon oldu.

İki gün boyunca maç yapan takımımız, arka arkaya 7 maçından da galip ayrılarak namağlup bir şekilde şampiyon oldu. Son derece ezici bir üstünlükle FIBA'nın düzenlediği NBA 2K21 turnuvasından lider ayrılan milli takım, oynadığı maçlarda rakiplerine şans tanımadı.

Türkiye milli takımımız hangi ülkeleri yenerek şampiyon oldu?

Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA'nın düzenlediği NBA 2K21 turnuvasının elemelerini hatasız kapatan milli takımımız çeyrek finalde Letonya'yla karşılaştı. Letonya'yı 57 - 41'lik skorla eleyen Türkiye, yarı finalde ise İtalya'nın karşısına çıktı. İtalya'ya karşı son derece çetin bir mücadele veren takımımız son anına kadar kıran kırana geçen maçta 56 - 55'lik skorla rakibini elemeyi başardı. Almanya ise çeyrek finalde Kıbrıs'ı 75 - 66'lık skorla geçerken yarı finalde İngiltere'yi 66 - 60 yendi.

Yarı finallerde süren büyük mücadelenin ardından finalde karşı karşıya gelen Türkiye ve Almanya, iki maç yaptılar. Finalde çok daha güçlü bir tavır sergileyen Türkiye, rakibi Almanya'yı 71 - 41 gibi ezici bir skorla yendi. İkinci maçta da rakibine şans tanımayan ülkemiz, 65 - 59'luk skorla şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye grup aşamalarında da büyük üstünlük sağlamıştı

Milli NBA 2K21 takımımız, turnuvanın grup aşamasında da 3 maçını kazanmayı başarmıştı. Kıbrıs, İrlanda ve Avusturya'yla beraber B Grubu'na düşen milli takımımız, İrlanda'yı 87 - 32 gibi çok net bir skorla yenmeyi başardı. Ayrıca oynadığı üç maçta 140 averaj yakalayarak grup aşamalarında Almanya'dan sonra en fazla averaj kazanan takım oldu. Bizler de milli takımımızın her bir üyesine, bu muhteşem başarıyı bizlere getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.